El agua, más importante para los mexicanos que la inseguridad

Ya hay bloqueos… y de no atender la problemática se puede extender que “la sangre llegue al río” * Ante la crisis hídrica, ya todo mundo sabe que se le echa la bolita a la Conagua y con eso los estados y municipios evaden su responsabilidad de brindar el derecho humano del vital líquido a los ciudadanos

SERGIO M. ROMERO

“¡Aguas con el agua!”, y es que resulta que es el clamor ciudadano de las últimas semanas en la Ciudad de México y en el Estado de México ante la reducción del vital líquido anunciada por la Conagua desde el 17 de enero pasado.

En la Ciudad de México, los pobladores ya alertaron de la problemática y del descontento a las autoridades capitalinas, pero está visto que nada se puede hacer y no queda más que sufrir por la privación de un derecho humano.

Pero la situación se agrava también por los excesivos cobros que generan temor en los hogares, pagar por un servicio que no tienen porque es continuo estas fallas en el abasto del agua potable.

La Agrupación Centro Nacional de Organizaciones en Reingeniería Urbana, A. C., que preside Alfonso Rentería Cárdenas, ha trabajado con personas expertas, como los representantes de Colectivos de Vecinos de la CDMX, entre ellas Salma Muñoz Reséndiz, Ernestina Sánchez Pérez, de Colectivos Urbanos, y dicha agrupación siempre ha trabajado en favor de los capitalinos por más de 20 años, apoyando a los habitantes con problemas vecinales del abasto del agua o con las malas disposiciones del gobierno que perjudican a los capitalinos.

Mediante foros de especialidades urbanas de diversos encuentros con temáticas útiles para la sociedad en general, como periódicamente han insistido frente a las autoridades, como lo hicieron con la alcaldesa Sandra Cuevas, en la Cuauhtémoc, en donde le hicieron una petición de una excelente calidad de agua, mejor aprovechamiento por su alto costo y darle las garantías a los consumidores de las propias familias o de plantas de industriales, técnicamente calificados como científicos, o poder establecer sanciones respectivas por el incumplimiento en la certificación del cuidado del agua de consumo humano y de los mejores mecanismos de la extracción por medios que garanticen su mejor calidad.

También se reclama de una extracción que garantice su existencia limpia y pura, para el mejor cuidado de la salud e higiene… y es que el agua también es necesario para el empleo medicinal, con las mejores garantías de inmejorables condiciones para el consumo humano.

Ante la crisis hídrica, ya todo mundo sabe que se le echa la bolita a la Conagua y con eso los estados y municipios evaden su responsabilidad de brindar el derecho humano del vital líquido a los ciudadanos, y es que a la red de agua potable le falta mantenimiento y aparte de eso hay fugas, una cantidad millonaria de litros que en estos días serían de gran alivio ante el desabasto de agua.

También otro factor que contribuye a la crisis hídrica son las débiles reglamentaciones autorizas en la edificación de inmuebles, la construcción de los enormes, largos, altos y anchos edificios en las alcaldías, un desarrollo de rápido crecimiento que está a la vista de todos y que están proliferando en todas las alcaldías, aunque la supremacía de este explosivo boom corresponde al centro de la capital del país.

Las autoridades deben tomar cartas en el asunto, ya comenzaron con bloqueos, y si no se atiende, no duden en que la sangre llegue al río. Para todos los mexicanos es más importante el abasto del agua que incluso el problema de inseguridad. Bajo advertencia no han engaño.

