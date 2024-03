Sola contra el mundo

Todo indica que a Cortés, Moreno y Zambrano les interesa más el Congreso que la Presidencia de la República * Desesperada Xóchitl Gálvez pidió ayuda, apoyo económico a los empresarios y a los líderes nacionales de tales fuerzas políticas, pero hasta ahora todo parece quedar en promesas

ALFREDO IBÁÑEZ

Sin dinero y con una baja aceptación de los electores, así es como lleva cabo su campaña la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Desesperada pidió ayuda, apoyo económico a los empresarios y a los líderes nacionales de tales fuerzas políticas, pero hasta ahora todo parece quedar en promesas.

Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano tienen en sus manos millonario presupuesto, obviamente no lo van a desperdiciar en una aspirante a la que no le favorece ninguna encuesta.

Xóchitl Gálvez se encamina a la derrota, las semanas transcurren y los números no le favorecen, permanece en segundo lugar, no se va al tercero porque el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, es pésimo, es el comodín, no le quedó otra que suplir al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien fue bajado de la contienda.

Dinero hay para inyectarle a la campaña de la abanderada presidencial de oposición, para este año al PAN le asignaron como prerrogativas 1,904 millones de pesos, de ese total 613 millones de pesos es para gastos de campaña.

En el caso del PRI, el cual tuvo un incremento del 10 por ciento, comparado con el año pasado, dispone de la nada despreciable cantidad de 1,866 millones de pesos, 600 millones de pesos serían para apuntalar a la panista Xóchitl Gálvez.

En el PRD, partido agónico, las cosas no andan mal, el INE le destinó 751 millones de pesos. Las prerrogativas son millonarias, los recursos públicos que se destinan a la campaña presidencial con cargo a los contribuyentes es abultada, sólo que los líderes partidistas que conforman la coalición no están dispuestos a desperdiciarlos en alguien que resultó ser un fracaso, pese a que en su momento la presentaron como un fenómeno, como la candidata que México esperaba.

Al interior del PRI-PAN-PRD saben que Xóchitl Gálvez no tiene nada que hacer frente a Claudia Sheinbaum, aspirante a la silla presidencial de México por los partidos Morena, del Trabajo y el oportunista Verde Ecologista.

La senadora con licencia carga sobre sus hombros no sólo el desdén de quienes la postularon, la falta de recursos económicos, sino también con el desprestigio, principalmente del PRI y del PAN, ambos partidos envueltos en casos de corrupción y narcotráfico.

Cómo no encaminarse a la derrota si además gran parte de su equipo de campaña son perdedores. Ahí está como ejemplo el panista Santiago Creel, quien en cuatro ocasiones ha intentado conquistar la candidatura presidencial y una y otra vez ha fracasado en su intento.

Recientemente se publicaron dos encuestas, una de ellas del periódico Reforma, que por cierto fue del desagrado de muchos que simpatizan con la abanderada de Fuerza y Corazón por México, y nuevamente Claudia Sheinbaum se impuso con 24 puntos de diferencia.

Es evidente que la campaña de Xóchitl Gálvez no levanta, por más que recurra a la estridencia permanecerá en el segundo lugar.

La sombra de la corrupción del PAN y del PRI la arrastran a la derrota.

ARDE EL ESTADO DE MÉXICO

En las últimas semanas la entidad que gobierna Delfina Gómez, ha registrado innumerables incendios, las llamas han devorado cientos de hectáreas y la contaminación ambiental está en su apogeo.

Son diversas las voces que piden castigo contra quienes provocan tales siniestros. Diputados locales de Morena se sumaron a ellas y exhibieron la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar tal problemática.

Recordaron que la afectación a los bosques es severa, sólo en lo que corresponde al Parque Nacional Izta-Popo hasta hace unos días la afectación preliminar superaba las 1,756 hectáreas.

Los daños aumentan de manera alarmante, máxime que en días recientes se contabilizaron 17 nuevos incendios.

Protectora de Bosques del Estado de México, precisó que ese número únicamente corresponde a los municipios de Amecameca, Texcoco, Zumpahuacán, Timilpan, Ocuilan, Tenango del Valle y Nicolás Romero.

A ellos habría que sumarle los registrados en Naucalpan, Huixquilucan, Chalco Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Lerma, Villa del Carbón, entre otras alcaldías.

La gobernadora Delfina Gómez dijo que su gobierno dispone de suficientes recursos materiales y humanos para combatir los incendios. Declaración que se contrapone con la de campesinos y comuneros de Lerma, quienes acusaron falta de apoyo del gobierno estatal y federal para sofocar el fuego.

Por lo pronto la entidad es la segunda más afectada por los incendios a nivel nacional, superada por la Ciudad de México. Siniestros que obligaron al Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX a emitir una alerta por la mala calidad de aire, al tiempo que sostuvo que el riesgo, por la exposición al humo, es muy alto para la salud.