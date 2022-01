La sombra de Hugo Chávez en la revocación de mandato

México no es, ni será, una Venezuela * Por donde se le vea, el ejercicio democrático sólo servirá a López Obrador y a Morena. De ganar la Revocación, habría un presidente que no surgiría de la decisión del pueblo

POR MARCO ANTONIO FLORES***

En política nada es casual. Cualquier semejanza entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez es mera coincidencia.

Al inicio de su primer periodo de gobierno, el mandatario venezolano dijo: “Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito o un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, estaría dispuesto a hacerlo”.

En mayo de 2018, AMLO mencionó una frase semejante a la del venezolano: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”.

En 2009, Chávez proclamó: “Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes”. Misma frase repitió López Obrador el 1 de diciembre de 2018, tras tomar protesta como Presidente de México: “Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes. Soy del pueblo de México”.

México, ni de lejos podría convertirse en una Venezuela por una sola razón: Washington no lo permitiría. Muchos seguidores de la 4T se enojan cuando se compara al demócrata Andrés Manuel López Obrador con el dictador Hugo Chávez. Sin embargo, podría haber semejanzas. Usted juzgue.

Chávez, un populista que se negó a respetar las instituciones y el Estado de Derecho e hizo de Venezuela un Estado fallido gobernado de acuerdo a sus caprichos. Utilizó un referéndum revocatorio como medio para el continuismo autoritario; prometió todo a todos y traicionó una a una sus promesas e instituyó el culto a la personalidad. Dio prioridad a los intereses de los militares, atacó a la prensa, descalificó, provocó y destruyó a sus opositores.

Hugo Chávez prometió acabar con la corrupción sin lograrlo y se presentó como abanderado de los pobres y sólo lucró políticamente con su sufrimiento y los enfrentó a los ricos; culpó al neoliberalismo como el causante del desastre; fundó su poder en la movilización popular; violó la ley cuando ésta lo limitaba.

Pero repito: Cualquier coincidencia con el Presidente López Obrador es mera similitud. México no es, ni será, una Venezuela y tampoco López Obrador sería un Hugo Chávez, son sólo inventos de los neoliberales que no lo dejan gobernar.

La revocación de mandato a nivel presidencial, si bien es un mecanismo inédito para México, se encuentra presente en tres países de América Latina: Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Los dos presidentes que han recurrido a la revocación de mandato son Hugo Chávez en Venezuela en 2004, y Evo Morales en Bolivia en 2008.

El referéndum revocatorio lo llevó a cabo el entonces presidente Hugo Chávez, quien incorporó en la Constitución de Venezuela por primera vez este mecanismo. Fue el El 15 de agosto de 2004, durante su segundo periodo presidencial (2001-2007), para que la población decidiera respecto de su permanencia en la jefatura del Estado. La opción de la mayoría, que resultó vencedora, fue la de no revocarlo.

Este proceso se realizó en medio de un clima de polarización social que venía de tiempo atrás. Muchos empresarios ya no querían a Chávez en el poder, lo que provocó graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país y la población. Por ello el país estaba divido en dos polos respecto a la figura de la “Revocación”: la oposición lo llamaría “referéndum revocatorio” mientras que el oficialismo lo denominaría “referéndum ratificatorio”.

El 8 de agosto de 2004, a unos días de la votación, se realizó la “Marcha de la Victoria”, una gran concentración -como las que organiza AMLO- en la que Chávez se dirigió a la multitud resaltando, una vez más, que el referendo implicaba una lucha entre dos concepciones de la vida y de la humanidad, los “buenos” que estaban con él y los “malos” los que no.

El presidente Chávez resultó ratificado en el cargo y salió fortalecido. Chávez agradeció el apoyo de los militares y el pueblo -sus principales recursos de poder- e invitó a la oposición a formar parte del nuevo proyecto de país y a sumarse a la segunda etapa de transformación y consolidación del nuevo modelo económico, y a cesar con las “prácticas antidemocráticas”.

Chávez utilizó la figura de la “Revocación” a la mitad de su segundo mandato con un resultado de la votación de 59% en favor de su “Ratificación” contra un 40 % en favor de la revocación. Por cierto, lo hizo con una autoridad electoral a modo.

Cuatro años y medio después reformó la Constitución para ampliar la reelección de manera indefinida.

Evo Morales hizo algo similar en Bolivia. Con su mayoría en el Congreso, en 2006 introdujo la reelección presidencial por un periodo más y la revocación del mandato. Dos años después se llevó a cabo la consulta de revocación, misma que ganó con 67% de los votos en favor de su permanencia y 33% por la revocación.

A iniciativa del Primer Mandatario, México adoptó en 2019 la “Revocación de mandato”. Se presume como un mecanismo de “democracia participativa” para empoderar a los ciudadanos, pero pretende ser capturada por el partido en el poder. Cada día vemos al Presidente de la República promoviéndola e intimidando al INE por retrasar ese proceso. Lo acusa de querer boicotear la Revocación, toda vez que el INE no cuenta con los recursos que requiere para cumplir con ese proceso, como lo establece la Constitución. Además, la propia Constitución establece, en el inciso 7o. de la fracción X relativa al Proceso de Revocación de mandato: “Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.

Pero hoy en día la revocación se está convirtiendo en una pasarela política, en la cual el único que desfilará es el propio Presidente de la República y su partido. Es un buen pretexto para retar y azuzar a los neoliberales a que lo enfrenten para sembrar la discordia entre el pueblo y los conservadores, para olvidarse de gobernar y de los “resultados”, para estacionarse en campaña permanente, con miras a las elecciones de gobernadores de 2022, para reagrupar a su partido y movilizarlo de cara a las elecciones de 2024.

Ya se ha escrito mucho sobre el desperdicio de recursos que traerá consigo realizar el ejercicio de la “Revocación de Mandato” del Poder Ejecutivo en México. Casi 4 mil millones de pesos que en términos de costo-beneficio tendrá un único beneficiario -electoralmente-, el Presidente de la República y su partido.

No se requiere ser adivino o experto analista político para anticipar que los votantes no llegarán al 40% del padrón, necesario para hacer vinculatorio el resultado. Y más les vale, aún a los que no quieren que AMLO continúe en el cargo, que esta vez voten en favor de la “Ratificación”.

No vaya a ser que se diera la “Revocación” con efecto vinculatorio y podríamos estar ante el siguiente escenario: El presidente del Congreso asumiría el cargo y en los 30 días siguientes los legisladores tendrían que nombrar a un nuevo presidente para concluir el mandato de López Obrador el 30 de septiembre de 2024.

Qué tal si el mensaje de la mayoría de Morena en el Congreso es: “Tengan para que aprendan” y se les ocurre nombrar Presidente de la República a Gerardo Fernández Noroña.

Aquí lo que es importante resaltar es que este nuevo presidente no surgiría de la elección directa de los ciudadanos, la decisión estaría en manos de los diputados de Morena y senadores en caso de que hubiese quorum completo del Congreso de la Unión.

La revocación, un ejercicio de supuesta participación directa, dejaría la decisión de quién gobernará los siguientes dos años y medio a la elección indirecta. Lo más alejado posible de la democracia directa, en donde el votante decide quién lo gobierna.

Por donde se le vea, la “Revocación de mandato”, al menos en este sexenio, sólo servirá a AMLO y a Morena. Nadie, ni seguidores de la 4T, ni siquiera sus opositores, han pedido que el Presidente López Obrador deje el cargo. Treinta millones de mexicanos lo eligieron por seis años y -todavía- tienen la esperanza de que la ansiada “Transformación” llegue para alcanzar mejores niveles de vida en salud, en educación, en seguridad, en prosperidad y justicia.

No permitamos que la reminiscencia y la sombra del dictador Hugo Chávez opaquen el espíritu democrático del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Académico***