Paola Félix, la ‘Lozoya’ de Claudia Sheinbaum

Como dijera Carlos Salinas de Gortari, “no se hagan bolas”, pues el Presidente de la República ya decidió a su sucesora: Claudia Sheinbaum * Mario Delgado se parece más al PRI, acusa John Ackerman

POR LOS MALOSOS

Es innegable que el caso Emilio Lozoya es una historia que tiene muchos capítulos… y que se puede extender a una segunda temporada, al estillo Netflix.

Hasta el momento, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) no presenta pruebas de sus dichos en contra de los involucrados en el caso Odebrecht.

Todo se reduce a comentarios, dichos… pero nada de pruebas. Si las tuviera ya las hubiera presentado.

Desde que fue extraditado a México, hace 15 meses, se la pasado de prórroga en prórroga, ya va en la sexta y nada de pruebas… y es porque no las tiene.

Pidió 60 días de plazo, pero se la negaron y sólo le dieron 30 días. El próximo 3 de diciembre es la fecha límite y seguramente buscará una séptima prórroga, algo que difícilmente lo logrará, por lo que se anticipa que Emilio seguirá en prisión.

Y todo porque el ex director de Pemex se la pasa de mentira en mentira, tal y como lo dijo Ricardo Anaya, quien señaló que documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos exhiben las mentiras de López Obrador y su fiscalía.

Todo indica que López Obrador no está interesada en recuperar recursos ni en castigar a los verdaderos culpables, sino que busca reforzar su narrativa en contra de la reforma energética.

¡NO SE HAGAN BOLAS! ES CLAUDIA LA CANDIDATA PRESIDENCIAL DE MORENA

Es innegable que Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la CDMX, es la favorita del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea su sucesora en la silla presidencial.

Marcelo Ebrard es el plan “B”, es el que está bien relacionado en el plano internacional, y Ricardo Monreal está fuera, aunque él se apunta para la grande al expresar que fácilmente le gana a Ebrard y Sheinbaum.

Pero AMLO, al estilo priísta, de la que tanto critica el Primer Mandatario, ya levantó su mano para inclinarse por Claudia y seguramente le notificará a Mario Delgado lo que dijo su dedito, por lo que las encuestas ‘patito’ serán amañadas para demostrar una democracia que no existe en Morena.

No olvidar que durante la inauguración de sucursales del Banco del Bienestar en territorios morenistas de la CDMX, el Ejecutivo federal elogió y presumió la gestión de la jefa de Gobierno.

Y para rematar levanta el brazo de Sheinbaum y expresa: “Es ella”.



Así que no se hagan bolas, como lo expresara el ex mandatario Carlos Salinas de Gortari cuando había dos en campaña, Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís, en clara alusión a que el PRI ya tenía candidato presidencial en la persona del político sonorense.

Para muchos Claudia es ‘la delfina’ del Presidente López Obrador, siempre repite lo que dice el Primer Mandatario y hace lo que le indica el Ejecutivo federal, por lo que AMLO se protegería las espaldas con Sheinbaum… y para otros la mandataria capitalina podría representar la ‘reelección’ o la extensión de mandato de López Obrador.

Así que repito, no se hagan bolas, la candidata morenista se llama Claudia Sheinbaum.

JOHN ACKERMAN REVIENTA CONTRA MARIO DELGADO Y MORENA

Es una realidad: La ruptura en Morena cada día crece más… y todo porque los militantes están molestos por el accionar del presidente nacional Mario Delgado.



Y es que lo acusan de colocar candidatos a modo o excluir las voces de los viejos integrantes de esta fuerza política.

Uno de los grandes críticos es John Ackerman, quien no quita el dedo del renglón y acusa que Mario Delgado no está funcionando y sólo provoca una mayor separación.

“Todos esperábamos que Mario fuera el presidente de la unidad, pero terminó siendo un dirigente de oportunismo, de la violación de los estatutos, de la antidemocracia”, expresa John…. y todo porque se aprobaron los nuevos lineamientos de afiliación, reafiliación y credencialización sin el mínimo requerido para hacer quórum.

Ackerman se va más a fondo: acusa que Delgado busca “tener el control absoluto” de Morena… y quien se oponga va para afuera, como Lilly Téllez y Germán Martínez, salidos entre polémicas.

Y esto sí calienta, pues John sentencia que Morena y Delgado se parecen más al PRI… ¡Seco!