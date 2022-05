Menchaca le “chaca” a la derrota

Culpan al pasado, pero no se responsabilizan del presente * En manos de Dante Delgado el futuro del país * Colosio Riojas, entre los punteros para la grande… ¡sin estar en campaña!

LOS MALOSOS

Al estilo AMLO, que en temas espinosos no le gusta debatir para no quedar en ridículo, Julio Menchaca se comporta como un aspirante de cuarta al no presentarse al tercer debate de los aspirantes a la gubernatura de Hidalgo.

Para muchos es un desprecio a las autoridades y para los expertos políticos es porque Menchaca le “chaca” a debatir con mujeres.

Sus antecedentes en nada le ayudan, pues hizo pésimo papel cuando fungió como delegado de Morena en la elección de Nuevo León del año pasado y perdió cuando compitió como independiente por la presidencia municipal de Pachuca.

Definitivamente no presentarse a debatir fue un error de Menchaca y los comentarios y calificativos están a la orden del día: repudia a la democracia, es una soberbia, le dio flojera, tiene miedo y misoginia, no le gusta perder con mujeres.

Mientras Menchaca no da la cara, Carolina Viggiano sí lo hace, platica con la gente y tiene todas las cartas credenciales para ser gobernadora.



Es claro que el candidato morenista se comporta como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, pues repite lo que dice el Presidente en sus mañaneras, una copia barata que sale muy cara para el estado.

Y aunque Morena presuma que Menchaca encabeza las encuestas para ganar Hidalgo, la mejor encuesta será la de la ciudadanía el próximo domingo 5 de junio.

SE LE ACABARON LAS EXCUSAS A MORENA, POR ESO EMPIEZAN LOS ATAQUES

Un discurso muy trillado de gobernantes morenistas, empezando por Palacio Nacional, es que todas las desgracias del país son por culpa del pasado, del gobierno neoliberal, para no respnsabilizarse del presente.

¡Qué chingones salieron! Pues así hasta nuestra abuelita le encantaría ser gobernante, llegar al poder y no tener la culpa… y no hacer nada para remediar los males y problemas que agobian a los ciudadanos.

Cuando eran oposición tenían todas las soluciones del mundo… y ahora que están en el poder tienen todos los pretextos del mundo.

Una característica de gobernantes morenistas es improvisar y hacer ocurrencias sin ton ni son… como si gobernar fuera lo más fácil del mundo, como si extraer petróleo fuera fácil, poner un tubo y ya.

Definitivamente se les tiene que poner un alto a quienes culpan al pasado, pero no se responsabilizan por el presente.

¿A quién se le ocurre violar la ley, atacar a las instituciones, pensar que con abrazos se combatirá la inseguridad?

Con todo respeto, Señor Presidente, usted no está para cuidar la vida de los delincuentes, usted está para gobernar a los mexicanos y para aplicar la ley a los malandrines, así de fácil y concreto.

Usted dijo “primero los pobres”… y sí, hoy hay 8 millones más de pobres en este México lindo y querido… eso sin tomar en cuenta el Seguro Popular, acabar con fideicomisos, los niños con cáncer, estancias infantiles, escuelas de tiempo, por no decir más.



Las excusas de Morena para dar resultados se acabaron y empiezan los ataques, sólo así sobreviven.

Hay algo que Morena no ha mentido: prometió un cambio… y lo está haciendo muy bien, pero nunca dijo que el cambio sería en reversa.

DANTE TIENE LA PALABRA: UNIDOS TODOS O JODIDOS TODOS

En el ambiente político nacional se cierne una interrogante crucial: ¿Hay oposición para enfrentar al candidato(a) presidencial de Morena en 2024?

La respuesta ya flota en el aire. Sí, pero tiene que ser un candidato único y consensuado por los tres partidos que conforman la alianza Va por México, pero también tienen que entrarle Movimiento Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, a juzgar por los tuits de Dante Delgado, el mensaje es que a MC le conviene más ir solo que mal acompañado y para ello pone en la mesa el capital político que tiene el partido con sus triunfos en Jalisco, Nuevo León, Guadalajara y Monterrey, principalmente.

El periódico Reforma preguntó en su más reciente encuesta: “Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál partido votaría?”, 47% tiene Morena, 19% para el PAN, 18% para el PRI y 6% para MC. Son números en porcentaje efectivo, sin considerar el 21% que no declara preferencia.

Pero lo interesante es en el rubro de los candidatos… y lea por favor: Marcelo Ebrard, 34%; Claudia Sheinbaum, 33%; Luis Donaldo Colosio, 26%, y Margarita Zavala un 14 por ciento.

A simple vista y a ojo de buen cubero, el precandidato más competitivo de la “oposición” es Luis Donaldo Colosio Riojas, pero lo arropa el partido con menor porcentaje de preferencia.

Los indecisos y los abstencionistas podrían dar la voltereta, como pasó en Estados Unidos en 2020, cuando Joe Biden le ganó a Donald Trump.

De acuerdo con estos números, los tuits de Dante Delgado, con miras al 2024, no tienen sustento sólido.

MC debería poner a competir a Colosio Riojas, primero en una especie de elecciones primarias, contra mejores posicionados de la alianza Va por México y de una vez por todas promover un gran frente nacional para apoyar esa candidatura.



Sólo así se podría perfilar alguna posibilidad para ganar a Morena. MC solo no ganaría, necesita del arropo de los partidos tradicionales.

Colosio Riojas sería un factor de unidad, el apellido es un activo del PRI, es un líder moral entre los mexicanos y no habría problema para que lo respalde el PAN y el PRD.

Tiene un 26 por ciento de preferencia, está en tercer lugar, poquito abajo de Marcelo y Claudia… y sin hacer campaña, sin que Luis Donaldo diga “esta boca es mía”… ¿se imagina ya arropado el candidato de MC con la alianza Va por México?

Ojalá, y lo deseamos de todo corazón, Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno hagan a un lado los intereses partidistas y vayan con el mejor perfil para la elección del 2024. Colosio Riojas es una gran opción y que digan “Va por México”.

Urge poner ya en la pasarela nacional la mejor opción opositora. Sólo “otros datos” para ilustrar: Vicente Fox inició precampaña tres años antes de la elección, Felipe Calderon lo hizo dos años antes, Peña Nieto era el mejor posicionado dos años antes y López Obrador duró 18 años en campaña, y la gente no votó por él sino por el hartazgo ciudadano, lo mismo que puede pasar en el 2024.