Luis Cházaro, el oportunista político

Morena siente pasos en la azotea, por lo que quiere ganar en tribunales la gubernatura mexiquense * Monreal muestra diplomacia con las ‘corcholatas’

LOS MALOSOS

Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale… y esto aplica en la disputa por la gubernatura del Estado de México.

Morena, al sentir ‘pasos en la azotea’, ya impugnó disque porque Alejandra del Moral realizó actos anticipados de la campaña por la gubernatura mexiquense… esto, dicho de otra manera, es la ‘guerra sucia’ que elección tras elección es el pan nuestro de cada día.

No están seguros del triunfo de Morena en el Edomex, por lo que se curan en salud al denunciar que Del Moral hizo actos anticipados de campaña, como una forma de distracción, cuando en el fondo lo que buscan es que en caso de perder a la buena, quieren ganar a la mala en la mesa, y lo real es que los morenistas están con la incertidumbre de la elección del 4 de junio próximo, y por dentro están que no los calienta el Sol.

Y el miedo por perder ‘la joya de la corona’ estriba en el repunte en las encuestas de la priísta Alejandra del Moral.

Por algo Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, expresó en días pasados que la elección en el Edomex sería cerrada y con el paso de los días se confirma con los sondeos de opinión.

La más reciente, la de LaEncuesta, que señala que la diferencia entre las coaliciones Morena-PT-PVEM y PRI-PAN-PRD-NAEM ya es de solo 4.3 puntos porcentuales.

Los resultados de esta encuesta colocan a la coalición que encabeza Delfina Gómez Álvarez, con 47.8 por ciento, mientras que los partidos que abanderan a Alejandra Del Moral tienen 43.5 por ciento en las preferencias.

A la pregunta de ¿cuál partido político considera que ganará la elección? la coalición que encabeza Alejandra Del Moral ganaría con el 49.1 por ciento, mientras que la que respalda a Delfina Gómez quedaría en 42.1 por ciento.

Estos datos reflejan que el proceso electoral en el Estado de México comienza a cerrarse, tal y como lo vaticinó Roy Campos.

No olvidar que el lema de Morena es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero es lo primero que hace al afirmar que tienen una amplia ventaja, cuando las últimas encuestas dicen lo contrario.

RICARDO MONREAL YA SONDEÓ A LAS ‘CORCHOLATAS’

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, es un gran activo de Morena, pues siempre está trabajando en pro de la 4T y el acompañamiento a las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal, ya se sabe, quiere ser el candidato presidencial de Morena en 2024, luchará con todo para lograr su objetivo y ya lanzó su advertencia en días pasados: “Si no hay imposición, yo ganaré la candidatura”.

Pero como todo buen político, es cordial y muestra diplomacia en sus reuniones con Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y, la más reciente, Claudia Sheinbaum, pero por dentro los ‘sondea’ y tras las pláticas ya se dio cuenta que es el más preparado y con más experiencia para ser el abanderado morenista para la elección presidencial del próximo año.

Monreal, acostumbrado a venir de atrás, siempre logra sus objetivos y tiene la confianza plena de lograr sus metas, aunque para eso tiene un obstáculo: está en contra de que Morena sea juez y parte en la encuesta, pues el senador morenista sabe que por ahí puede darse la imposición.