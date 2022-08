José Narro no tiene nada de marro

Despilfarra el dinero a manos llenas * Con personajes como él, claro que la Cámara Alta tiene gastos excesivos y manda al carajo la pobreza franciscana

LOS MALOSOS

Mientras en Palacio Nacional el jefe máximo del oficialismo Andrés Manuel López Obrador anunció cambios de políticas de gastos en su gobierno para lograr ahorros que provengan de partidas superfluas o gastos innecesarios y así alcanzar la “pobreza franciscana”, el senador morenista José Narro Céspedes hace todo lo contrario, por no decir que manda al carajo la instrucción presidencial.

Y es que el legislador, en su afán de obtener reflectores que le allanen -según él- el camino para llegar a la presidencia del Senado, constantemente invita a desayunar o comer a los representantes de los medios de comunicación, ya sea en el restaurante de la Cámara Alta o en establecimientos de primer nivel… ¡un trato de primera!.. nada de tamalitos de chipilín.

Para muestra un botón: Basta mencionar que Narro invitó a conferencia-desayuno este jueves a los reporteros en el Hotel St. Regis de Reforma, uno de los más caros y exclusivos, donde se paga hasta 15 mil pesos por una habitación.

¿Imagínese lo que tendrá que pagar el senador Narro por un evento para unas 40 personas con desayuno incluido? ¿Eso es pobreza franciscana?

Nos comentan que alrededor de 600 u 800 por plato, o sea que más o menos el zacatecano tendrá que desembolsar entre 24 mil y 32 mil para denunciar a la prensa los supuestos dispendios en gastos que se realizan en la Cámara Alta. A ver si Narro no termina “mordiéndose la lengua”, ¿no cree?

Aunque eso le vale un comino, pues siente que con el apoyo de Claudia Sheinbaum puede llegar a presidir el Senado… ¿será? Pronto lo sabremos.

DE INVESTIGAR A PEÑA A QUE LO ‘ENCIERREN’ HAY MUCHA DIFERENCIA

Es por todos sabido que en las Mañaneras, más que informar el estado que guarda el país, se practica mucho el golpe mediático para distraer y olvidar los verdaderos problemas del país, pero el error que cometen es que casi siempre violan la presunción de inocencia.

La mayoría de los medios se suma a la agenda presidencial y cae siempre en el linchamiento, una situación que ahora le tocó al expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por diversos delitos federales, como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.



Para empezar, abrir carpetas de investigación no quiere decir culpabilidad, pero aquí en México muchos juicios tienen como particularidad que todavía no hay sentencia y mientras son peras o manzanas, vas a prisión por tener indicios de responsabilidad y te vinculan a proceso, ya mediáticamente eres culpable… y no importa que al final de cuentas te digan “perdón, discúlpeme usted”.

Pero hay otros casos que ni siquiera reciben sentencia y siguen encerradas, un claro ejemplo es Rosario Robles Berlanga, quien ya lleva dos años en prisión.

El mismo Presidente AMLO ha dicho que el Poder Judicial está corrupto… y razón no le falta, pero la principal premisa que deben defender las autoridades gubernamentales es la presunción de inocencia, pero eso en las Mañaneras se la pasan por el arco del triunfo.

Un dato a resaltar es que los procesos deberían de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no litirgar en los medios, un sello muy caracterísitico en las Mañaneras, pues eso vende, es carnita y con eso entretienen al pueblo para que olviden la inflación galopante en todo el país.

¿Veremos a un expresidente en la cárcel? Lo vemos muy difícil, porque dejaría un precedente y el próximo a enjuiciar podría ser López Obrador, por eso su dedito debe escoger muy bien a su sucesor que le cuide las espaldas y que, sobre todo, lo pueda manejar a su antojo, una situación a la que no se prestarían por nada del mundo serían Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Por primera vez en la historia reciente un ex presidente es oficialmente investigado por la Fiscalía General de la República. No es un asunto menor, es un cambio radical en las formas políticas de este país.

EL PODER, OBSESIÓN DE AMLO

Luego de que López Obrador dijera en la Mañanera que él había cumplido con hacer la consulta, pero que no perseguiría a Peña Nieto cuando la Fiscalía, tan autónoma ella, dio a conocer que se investiga al expresidente por varios delitos, electorales, patrimoniales y financieros, en al menos tres carpetas distintas. Podríamos aplicarle en este caso la máxima aquella de explicación no pedida acusación manifiesta, pero a estas alturas nadie tiene duda de que es el Presidente en persona quien administra el golpeteo en este país.

Que los ex presidentes rindan cuentas por los delitos que presuntamente cometieron es muy sano, significa el fin del pacto de impunidad más arraigado en nuestra cultura política… pero de eso a que se haga justicia hay un gran abismo. Más bien la tirada de AMLO de aquí en adelante es recordarle al pueblo quién fue Peña Nieto y qué fue el PRI… Golpe mediático más que justicia.



Para López Obrador lo importante es el poder, no la rendición de cuentas. Su obsesión es la elección del Estado de México y lo que ella significa de cara a la sucesión del 2024.

Peña vende y todo lo que pasa en su entorno es algo que distrae a la opinióm pública. Para AMLO es su personaje favorito para usarlo como un gran distractor cuando la situación lo,agobia de tantos problemas.

De aquí en adelante se verá de todo, excepto la imagen de Peña tras las rejas.