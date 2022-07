FGJCDMX no cita a Florencia Serranía porque se… ¡violan sus derechos humanos!

Alito pone en evidencia al Presidente AMLO sobre negociaciones en lo oscurito * Layda Sansores saca el cobre y muestra enojo por la posibilidad de ir a la cárcel

Como lo anticipó IMPACTO: Layda Sansores podría ir a prisión.

Resulta aque Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), pero no sólo: podría ir a la cárcel por difundir una serie de audios de aparentes conversaciones privadas de Alejandro “Alito” Moreno, líder del Partido Revolucionario Institiucional (PRI).

Desde hace varias semanas, la mandataria estatal ha difundido, en su programa “Martes del Jaguar”, grabaciones del dirigente priista que aparentemente le fueron entregadas a ella por una persona desconocida.

A raíz de la filtración de dichos audios, FGR ya inició las investigaciones correspondientes para determinar si Layda Sansores incurrió en un delito al dar a conocer las conversaciones.

Sobre este punto, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR, Germán Castillo Banuet, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero “Por la Mañana” de Grupo Fórmula, cómo se llevarán a cabo las indagatorias y cuáles serían las posibles consecuencias en caso de que se determine que la gobernadora efectivamente cometió un ilícito.

El delito es claro, y muy grave, porque la gobernadora campechana pretende deslindarse al decir que ella no lo grabó, que una persona desconocida se lo hizo llegar, ¡imagínese si procede esta excusa!.. entonces cualquiera puede decir ese argumento y exponer conversaciones privadas y todos los ciudadanos quedamos expuestos… y lo peor: mandar al carajo el Código Penal.

El fiscal Castillo Banuet explicó que la FGR ya inició carpeta de investigación sobre la difusión de los audios del líder priísta por el posible delito de intervención ilegal de comunicación privada, mismo que está previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal y que conlleva una pena de 6 a 12 años de prisión… lo dicho por IMPACTO.

El Código Penal establece sanciones para aquellas personas que divulguen audios que sean productos de una intervención privada, delito que podría imputársele a Layda Sansores, pues ella misma ha asegurado que fue la primera en darlos a conocer y que es la única que los tiene en su poder.



La Fiscalía debe determinar primero si los audios difundidos se obtuvieron de una comunicación privada y establecer que no hubo consentimiento de alguno de los interlocutores para ser grabados.

Recalcó que si las investigaciones determinan que la divulgación de dichos audios tuvo la intención de dañar o afectar al involucrado, en este caso el líder del PRI, en efecto se trataría de un delito.

El fiscal no descarto la posibilidad de que acudan en el futuro para proporcionar su testimonio.

Aunque Alito Moreno no ha presentado una denuncia formal por el supuesto espionaje del que fue víctima, la FGR inició la investigación por tratarse de un delito que se persigue de oficio.

El fiscal Castillo explicó que en caso de que Layda Sansores sea encontrada culpable del delito de intervención ilegal de comunicación privada, se debe iniciar el proceso para que le sea retirado el fuero a la gobernadora.

¡La ley es la ley!, este caso de Sansores pondrá a prueba la autonomía de la FGR.

MANUEL VELASCO, INTERMEDIARIO DE LA 4T

El martes pasado, Alito difunde parte de una conversación telefónica en la que supuestamente revela amenazas por parte de la Cuarta Transformación (4T).

En la conversación se escucha al presidente nacional del PRI hablar con el senador Manuel Velasco, quien le comunica las advertencias de “arriba”, de que si no “jala” se “van a ir a con todo”.

En la conversación Velasco le habla “en clave” y Moreno afirma que bajo amenazas no actuarán, pues él siempre ha optado por el diálogo.

En una parte de la conversación, Velasco dice: “Que su jefe dijo: ‘si jala, jalamos, y lo que quieran y hacia delante, y si no, pues a como nos toque’”.

A lo que Moreno responde: “A mí no me van a doblar hermano… y si se van a venir, se les va a ir encima el mundo”.

“No, yo estoy de acuerdo, al final del camino (…) Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo, y lo conocemos de hace años, pero si tiene instrucciones de su jefe, pues qué le vamos a hacer. Nada más que así no son las cosas, menos conmigo, menos con el PRI, de que nos amenacen y la chingada”, añade Alito.

¡LA QUE SE ENOJA PIERDE! LAYDA ACUSA A CIRO GÓMEZ LEYVA DE CHAYOTERO

La que enseña el cobre es Layda, quien inmediatamente acusa de “chayotero” a Ciro Gómez Leyva.

En conferencia de prensa en redes sociales llamadas “Martes del Jaguar”, Sansores señaló a Ciro como un “chayotero” por entrevistar al fiscal especial Germán Castillo… pero su enojo fue porque éste dijera que hay una indagatoria por la fltración de audios.

“El único que lo defendió, yo no sé de qué tamaño es el chayote, pero él sí. Mire fiscal, yo no sé quién le dio permiso, nunca he visto a un Ministerio Público que asiste a una entrevista con Ciro Gómez Leyva (…), quién sabe cuántos casos pendientes tiene, reconoce que no han puesto la denuncia, pero lo investiga de oficio, inventando ya de alguna manera predisponiendo, prejuiciado el asunto”, expuso la funcionaria.

En respuesta Ciro niega estos señalamientos y compara a Layda con Laura Bozzo.

“Tiene futuro Layda, tiene futuro si se prepara un poco mejor y si corrige dos o tres cosas; no sé cuándo se piense retirar nuestra compañera Laura Bozzo, pero creo que por ahí cuando acabe su carrera política por ahí puede tener alguna salida Layda Sansores. ¡Que pase el desgraciado!”, aseguró el periodista en su programa “Por la Mañana” en Grupo Fórmula.

Las cartas ya están echadas sobre la mesa, pero la ley es la ley y Layda podría ir a la cárcel, tal y como lo difundió IMPACTO en días pasados.