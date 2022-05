‘Fake news’, ‘El Truko’ para desinformar sobre la elección en Tamaulipas

Claudia Sheinbaum, a declarar por la tragedia de la Línea 12 del Metro

LOS MALOSOS

Elba Sánchez Pozos, doctora en ciencias jurídicas y magistrada de circuito, quien goza de una sólida carrera profesional en el Poder Judicial de la Federación, con más de 26 años de servicio, afirma que es imperante una real transparencia en el Consejo de la Judicatura Federal.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea desde que asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura a finales de 2018, señaló que no toleraría la corrupción, sólo que no precisó de quién o en qué casos, y qué debemos entender por corrupción.

Seguramente en esto se centran las delicadas opiniones que emite la sociedad sobre sus actos

Sostiene la magistrada federal que es difícil y riesgoso evidenciar el abuso del derecho cuando al ocupar altos cargos públicos, se implementan por un lado buenas prácticas para satisfacer algunas demandas de la sociedad y por otra, se aprovecha ello en beneficio propio o de terceros para encubrir lo ilegal.

La servidora pública denunció en 2020 y 2021 por obstrucción de la justicia y abuso de poder a dos servidores públicos que en su momento fueron titulares de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, a quienes el propio Presidente propuso, Gustavo Rómulo Salas Chávez y Jonás Jesrrel Pacheco Negrete; lo anterior, por proteger a la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, y no proceder en su contra desde abril de 2019 en que la magistrada Pozos, para no incurrir en encubrimiento, denunció conductas ilegales de aquella, como se lo ordena el artículo 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quejas administrativas que el mismo Presidente desechó por falta de pruebas, documentales que irónicamente obran en poder de la propia UGIRA y que se niega a proporcionar debido al sigilo de los asuntos.

Afirma la juzgadora que no obstante las pruebas documentales públicas inobjetables que obran en contra de Avante Juárez desde hace más de dos años en la UGIRA, por motivos inexplicables no le ha alcanzado la política que se pregona en la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, de cero tolerancia a la corrupción.

El pasado miércoles, en una entrevista que la magistrada Pozos tuvo con Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de Presidencia del CJF, éste le aseguró que se equivocan quienes afirman que encubren a Avante Juárez, al respecto la jurista afirma que para constatarlo, bastaría que el propio CJF ordenara una inspección a la Unidad de Investigación, lo que obvio jamás sucederá, pues son varios casos de juzgadores que se encuentran suspendidos con motivo de medidas cautelares, por faltas menores e inexplicablemente Selina Haíde no es medida con la misma vara.

PROTEGIDA Y EVIDENCIADA POR LYDIA CACHO

Incluso, Visitaduría Judicial del propio Consejo desde agosto de 2020 señaló que existen pruebas suficientes que evidencian que la magistrada Avante Juárez incurrió en diversas faltas administrativas graves y una conducta delictiva, pero ¡claro! para el CJF ello no amerita su suspensión, cuando mucho un pequeño cambio de adscripción de Cancún a Veracruz, motivado por otros actos, es decir, por la presión mediática que ejerció la reconocida periodista Lydia Cacho, quien la evidenció por los términos contenidos en la sentencia en que exoneró a Kamel Nacif.

No obstante, afirma Carlos Alpízar en representación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que no la protegen, sólo que se le olvida que los hechos prueban lo contrario.

En agosto próximo se cumplen ya dos años de que Visitaduría del Consejo después de largas jornadas de investigación de campo, emitió informe final sobre los diversos hechos acontecidos en 2019 en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, sin que después de ello UGIRA haya seguido investigando y, sin embargo, a la fecha no se procede en su contra, en cambio se le permite pregonar en redes sociales sus “buenas prácticas”.

Los recursos de inconformidad interpuestos a principios de diciembre del año pasado ante el CJF, por la magistrada Sánchez Pozos, que a la fecha no se le permite ver, no se resuelven después de cinco meses, y por obvias razones desconfía fundadamente de lo que se llegue a determinar, por la ilegal protección de la que goza Selina Haidé Avante Juárez en la institución, aunque Alpízar le sostuvo que ello no obedece a que es hermana del subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Gerardo Avante Juárez, nombrado a propuesta del señor ministro presidente.

La necesidad de transparencia a que alude la juzgadora federal, deriva de que no existe absolutamente algún medio de contención de hecho, frente a los actos del Consejo de la Judicatura Federal, por más que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los acuerdos generales internos prevean algunos de ellos como la revisión y la inconformidad para limitados casos, pues sostiene que como acontece hoy en día, basta que se deje correr el tiempo indefinidamente, para someter a los juzgadores a decisiones arbitrarias e injustas, así como la manipulación de los expedientes cuya vista se niega a los interesados, pues ni siquiera tiene obligación de publicar sus notificaciones que en escasos supuestos llegan a ser personales.

Explica que es por ello que, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el pasado 19 de abril, mediante oficio JUFED/DN/45/2022 solicitó al ministro presidente y a los señores consejeros que integran la Comisión de Disciplina del CJF, que se dicten las resoluciones correspondientes en los asuntos listados, en aras del respeto al derecho humano a la administración pronta y expedita de justicia, del que también gozan los juzgadores.

Ya son más de 7 meses que no se permite a la magistrada Pozos en el CJF ver los expedientes en los que está legitimada para ello. La simulación y el encubrimiento son obvios, basta el sentido común para deducirlo, hay corrupción al más alto nivel en el Poder Judicial de la Federación, aunque lo niegue Carlos Alpízar, en representación de quien preside también el más alto órgano de justicia en el país.

A pesar de la represalias que teme en su contra la juzgadora federal Sánchez Pozos, madre de dos menores de edad, a quienes sólo ve los fines de semana porque el Consejo de la Judicatura la trasladó de Cancún, Quintana Roo, a Culiacán, Sinaloa, y después a Campeche, Campeche, convencida de que el país merece conocer la realidad que impera al interior de la institución, después de 3 largos años de verdadera lucha jurídica, decidió expresarse porque también hoy y tal vez más que nunca, México requiere de juzgadores valientes, preparados y honestos.

SHEINBAUM, A RENDIR CUENTAS POR LÍNEA 12

Pues el escándalo del derrumbe de la Línea 12 del Metro tomó un segundo aire a un año de la tragedia.

Es una losa que persigue a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno.



La mandataria capitalina quiso tapar el escándalo con la anunciada presentación del grupo Firme en el Zócalo, pero no le resultó, al contrario, avivó más las llamas.

Fue tanta la presión mediática que no le quedó de otra más que informar que difundirá el tercer dictamen de la empresa noruega DNV.

Pero eso no fue todo, pues ahora tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, bajo el mando de su subordinada Ernestina Godoy, a petición formal del asesor jurídico Teófilo Benítez ante María de la Luz Alcántar Alcántar, agente del Ministerio Público, adscrita a la Agencia de Atención Especializada para el caso Línea 12 del Metro.

Ni duda cabe que para el esclarecimiento del desplome de un tramo de la Línea Dorada se deberá contar con la declaración de la Jefa de Gobierno ante el agente del Ministerio Público, por lo que la asesoría jurídica de 12 víctimas solicitó su comparecencia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Claudia podría ser citada a declarar en próximos días, con la finalidad de que el asesor de las víctimas se allegue de mayor información para profundizar y robustecer la indagatoria.

Pero no sólo Sheinbaum, también Ebrard debe declarar, quien la inauguró y ya sabía todo lo que implicaba el mantenimiento de la Línea 12, pero fue más su necedad por poner en marcha su obra faraónica antes de que él dejara la jefatura de Gobierno.

Ya se sabe que no pasará nada, que mientras esté la 4T en el poder no se castigará a los responsables de la tragedia, pero algo es algo dijo Hidalgo.