El pacto de Ricardo Monreal con Marcelo Ebrard

Elba Esther ya se metió a la sucesión presidencial * El Preciso no las trae todas consigo * A la alza la figura de Vargas del Villar

LOS MALOSOS

En el mundo político se sabe que Marcelo Ebrard es hombre de Estado… y la maestra Elba Esther Gordillo ya definió su preferencia presidencial por el secretario de Relaciones Exteriores.

Al Preciso López Obrador se le descompone cada vez más el horizonte electoral de sus ridículas corcholatas.

Ricardo Monreal es un disidente de peso. A pesar de no ser de los favoritos del señor López, está por encima de Adán Augusto López Hernández, con todo y el apoyo lopezobradorista.

Rumbo al 2024 las cartas ya están echadas: Si Sheinbaum o Marcelo son los elegidos, López Hernández se alinea. Si Adán Augusto o Marcelo son los elegidos, la Sheinbaum se alinea.

Pero si la Sheinbaum o Adán Augusto son los elegidos, se abre la división interna en Morena, pues Ebrard y Monreal formarán un frente que provocará un cisma dentro de las huestes morenistas tan sumisas a Andrés Manuel.

El pronunciamiento de la ex líder sindical no es asunto menor. No olvidar que Elba Esther Gordillo fue clave en el triunfo de Felipe Calderón, además de las gubernaturas de Humberto Moreira en Coahuila y de Rafael Moreno Valle en Puebla.

EN 2024 EL RIVAL DE MORENA… ¡ES MORENA!

Definitivamente en 2024 el rival de Morena es Morena. La división interna será un debacle que provocará que el partido guinda y López Obrador vayan en picada.

El Preciso nos las trae todas consigo… y más con el golpe mediático del libro “El Rey del Cash”, que sea verdad o mentira, pero de que pega y provoca escándalo eso que ni qué.

Elena Chávez no busca justicia ni va a presentar denuncia, solo quiere que lo sepa todo México, porque, al estilo de la 4T, ya nada se oculta, y como dice el Ejecutivo federal, hay transparencia en comparación con gobiernos pasados.

El Presidente AMLO recibe una sopa de su propio chocolate, tal y como lo hace en las Mañaneras, con sus golpes mediáticos para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. El Mandatario no busca la aplicación de la justicia, solo el golpe mediático, pues sin pruebas se hacen acusaciones y se viola la presunción de inocencia… Pues Elena Chávez le aplica la misma dosis… ¿Chávez o no Chávez?

MIENTRAS EL PRI ESTÁ INDECISO, CRECE LA FIGURA DE VARGAS DEL VILLAR

Ante la destrucción que representa Morena, nace la última esperanza para salvar al Estado de México y crece la figura de Enrique Vargas del Villar.

La nueva estructura política, que se conocerá como “Alianza por México”, tendrá sello ciudadano que tendrá como fin arrancar de las garras de Morena la posibilidad de apoderarse de la “Joya de la Corona” que por 88 años ha mantenido el PRI en su poder.

Salta a la vista que en este concierto de acciones aparezca como la gran novedad la posible incorporación de Movimiento Ciudadano en el bloque aliancista, lo que le abriría muchas posibilidades a la diputada Ana Lilia Herrera, quien juega como amiga de Alejandra del Moral, pero dispuesta a sacrificarse como candidata a la gubernatura mexiquense.

A IMPEDIR LA LLEGADA DE MORENA AL EDOMEX

Tampoco resulta remoto que el ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, dé el salto como candidato formal a la gubernatura del estado mexiquense.

No resultaría extraño que así ocurriera, porque el coordinador de los diputados panistas mantiene su decisión de seguir adelante en busca de la nominación oficial y para lo cual cuenta con todo el apoyo nacional de su partido.

Su ánimo es triunfalista, exitoso como toda su vida lo ha sido, se mantiene seguro en este nuevo capítulo de su carrera política y como lo ha dicho no es partidario de la división y luchas internas en el partido.

Afirma que el próximo año Morena no llegará al Estado de México. “Hay que parar a Morena con su agenda de destrucción” e insiste: “Quiero dejar bien claro, Morena no va a llegar al Estado de México”.

Vargas del Villar reiteró que Acción Nacional está listo para el 2023, con sus estructuras, y lo más valioso que es la militancia, razón por la cual, aseveró, Morena y su agenda de destrucción no llegarán al Estado de México en el 2023.