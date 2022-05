Américo Villarreal consolida el proyecto de Morena en Tamaulipas

“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” * Reforma Electoral, una balandronada y una pend… que no pasará * Delfina Gómez cae en una trampa de sus propios colaborades

POR LOS MALOSOS

En una decisión que ha provocado una ola de críticas en amplios sectores de la sociedad, el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) designó, por unanimidad, a Óscar Guerra Ford y a Rosendoevgueni Monterrey Chepov como secretario ejecutivo del INAI y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, respectivamente.

La controversia se genera porque ambos fueron integrantes del órgano colegiado del INAI, como comisionados durante 8 años, encargo que concluyeron hace apenas un mes, lo que a juicio de los especialistas impide el cambio generacional que requiere una organización tan dinámica y necesitada de mentalidades e ideas frescas.

Sin duda, el “amiguismo” y el pago de compromisos prevaleció en estas designaciones, en las que los integrantes del Pleno no ofrecieron argumentación alguna ni en favor ni en contra de su decisión y sin que alguno de los comisionados se excusara de emitir su voto, dado que los dos funcionarios propuestos fueron sus iguales en el pleno de la Comisión y los fuertes lazos de amistad con algunos de ellos son públicas.

Tal parece que aquí se aplica muy a modo la frase de “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

ANTICIPADO: REFORMA ELECTORAL, RETRÓGRADA, NO PASARÁ

Ya se veía venir la anunciada Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador que, más que una propuesta seria, parece ser otra más de sus balandronadas, una provocación más y un intento por seguir destruyendo instituciones.



Ahora tocó el turno a los “demócratas” Adán Augusto López, Pablo Gómez y Horacio Duarte dar cátedra de cómo se debe “rehacer” al INE.

Seguro que Don Jesús Reyes Heroles debe estarse revolcando en su tumba al oír semejantes desplantes y dislates sobre la moderna democracia que propone la Transformación de Cuarta.

En resumidas cuentas, esa propuesta es regresiva por autoritaria y “centralista”. Resulta temeraria, vengativa y totalmente inoportuna.

Si bien nuestra legislación electoral requiere algunos ajustes, repito, ajustes para mejorar su funcionamiento, pero no para su destrucción, es indudable que éste no es el momento ni la forma ni el fondo.

POR FAVOR, NO ENGAÑEN A LA MAESTRA DELFINA GÓMEZ

A propósito de la maestra Delfina Gómez, la titular de la SEP, a su llegada a la Secretaría se vio obligada a pedir la renuncia del director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Cuauhtémoc Sánchez Osio, debido a un escándalo de corrupción que con el tiempo se ha ido clarificando en la Secretaría de la Función Pública y las instancias penales, sin que existan elementos que sustenten tales acusaciones.



Resulta que todo fue producto de una trampa y de “fuego amigo” de sus propios colaboradores. Rosa Magdalena Aguilar, ex trabajadora del área de Comunicación Social, y su pareja sentimental se encargaron de difundir los presuntos escándalos de corrupción y de acoso laboral, en una especie de extorsión de favores.

El ex titular del Conafe pretende proceder legalmente contra sus ex colaboradores. Muchos recuerdan que Cuauhtémoc Sánchez llegó a ser cercano colaborador de Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando éste lo mando traer del ITESM por ser el del mejor promedio, recién egresado de la carrera de Economía, donde también el ex candidato presidencial había estudiado.