¡Para Ripley! Creada ‘al vapor’ la página web de KEI Partrners

Recurren a todo con tal de levantarse del golpe demoledor de la Casa Morena

POR JOVIRA

Mientras más se defienden, más se hunden. La simulación y mentiras es el sello de la Cuarta Transformación.

Ahora sale a luz que la página de internet de KEI Partners surgió prácticamente a la par de la carta pública emitida la noche del domingo por José Ramón López Beltrán.

En su misiva, el hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura haber obtenido su visa de trabajo a partir de la relación laboral que mantiene con esta empresa de Texas.



López Beltrán afirmó que sus ingresos provienen de su trabajo como abogado en la ciudad de Houston, Texas, lugar en donde están localizadas las casonas en las que vivió y de las que dio cuenta el reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Para demostrar su relación laboral con la empresa, el hijo mayor del Primer Mandatario ofreció como referencia el sitio www.keipartners.com, el cual fue creado este domingo 13 de febrero, de acuerdo con los metadatos de la página y diversos registros de dominios web.



Los datos internos de la página arrojan que las imágenes formato .png, colocadas en el sitio, son capturas de pantalla y tienen como fecha de creación el sábado 12 de febrero.

El video insertado en www.keipartners.com, que promueve un desarrollo de lujo al norte de Houston, fue subido a la plataforma Vimeo al mediodía de este domingo, de acuerdo con los registros que arroja esta publicación.

Por si lo anterior fuera poco, resulta que la apertura de la cuenta de KEI Partners en Vimeo se hizo en febrero y sólo tiene un video publicado, sin registrar actividad previa ni interacción con usuarios.

Latinus y MCCI pudieron constatar que en el registro mercantil de Texas se establece que KEI Partners LLC fue creada el 15 de octubre de 2018 y tiene como directores a Iván y Ericka Chávez, así como a Karla Wiedemann.

Y es que luego de que el Ejecutivo federal expresara que su hijo ya estaba grande y que saliera a defenderse, José Ramón no le quedó de otra y tuvo que salir a dar la cara, pero mejor no lo hubiera hecho porque da más “carnita” y en vez de ayudarse más se perjudica, como el hecho de que fue creado “al cuarto para las doce” la página KEI Partners.



También este domingo López Beltrán difundió la carta de un párrafo en la que también señala que sus ingresos provienen de su trabajo como abogado en la ciudad de Houston, Texas.

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés”, escribió.

Sería bueno saber si los ingresos de su hijo le dan para vivir como rey en Houston, Texas… perdón, qué tonto soy, la del dinero es la señora Caroly Adams, así lo expresó López Obrador en su mañanera.



Mientras son peras o manzanas, lo innegable es que la Casa Morena es un golpe mortal a la 4T que des-morena a pedazos la Austeridad Republicana.

Tan es así que el Presidente de la República no midió las consecuencias de sus actos y violó la Constitución al revelar datos personales de un ciudadano cualquiera, llámese como se llame.

El Ejecutivo federal perdió la cordura y mesura, y por venganza y odio cometió un gravísimo error que le está costando mucho…. ahora hasta los gobernadores sacaron un desplegado en su defensa y respaldo.

La Casa Morena no es una piedrita en el zapato. al contrario, es una rocota que crece día tras día.

AMLO no tiene de otra más que refugiarse en el tiempo, espera con el paso de los días disminuya el escándalo, ya sea por una tragedia, un deceso, o lo que sea con tal de desviar y sacar a su hijo José Ramón en el ojo del huracán… y así será, pero eso ya marcó la administración de la 4T.