El pacto Meza-Carmona, un desafío a Palacio Nacional

El fiscal de Morelos destapa a Lucy Meza Guzmán para la gubernatura de Morelos * Uriel Carmona manda al carajo respetar los tiempos y asegura votar por la senadora con licencia… ¡cuando todavía no se realiza la encuesta interna de Morena! * ¿Qué dirán el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum?

ILDEFONSO PEREYRA

Como todo un desafío a Palacio Nacional, a Morena y a Claudia Sheinbaum de cara a la elección de gobernador de Morelos el próximo año, puede leerse el espaldarazo que el fiscal general de Justicia del Estado, Uriel Carmona Gándara, dio a la senadora con licencia Lucy Meza Guzmán para ser la candidata del partido guinda durante un desayuno que la Barra del Abogados de Morelos llevó a cabo el pasado 12 de julio en Cuernavaca.

Lo anterior se da en el contexto de las acusaciones que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo contra el fiscal en días pasados en su conferencia matutina respecto de que Carmona Gándara evadió una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de sus influencias en el Poder Judicial que le habrían mantenido el fuero constitucional.

Durante el encuentro por el Día del Abogado, al hacer uso de la palabra, Carmona Gándara dijo: “Esto que voy a decir no se los digo como fiscal, se los digo como abogado, como profesionista del derecho, pero, sobre todo, como amigo, y como morelense: no me sorprende que la senadora con licencia, Lucía Meza, esté aquí dándoles la mano, y no lo digo como el fiscal, lo digo como abogado y lo digo como morelense, ¡yo voy a votar por ella!”.

Lo antes expresado desató sorpresa e interrogantes entre los asistentes, que comentaron que la imparcialidad de la institución a su cargo se ve comprometida, ya que en su estructura está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de Blanca Belém Mejía Godínez, y más aún cuando la senadora con licencia participará en la encuesta de Morena que se aplicará en octubre para elegir a su candidato o candidata a gobernador.

Y el fiscal Uriel Carmona remató diciendo: “Ahorita me decían ‘hay que esperar los tiempos’; no, yo no tengo por qué esperar, que (se) sepa, se los digo públicamente: eres una gran mujer como todas las que están aquí y es una nueva esperanza para el estado, que una mujer íntegra, capaz, morelense, pudiera. en un momento, representarnos a todos”.

EL PACTO FISCAL-SENADORA GRAQUISTA

Según información periodística, entre Uriel Carmona y Lucy Meza –ambos promovidos políticamente por el exgobernador Graco Ramírez- habría un pacto, un acuerdo, para promover un juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, de lo cual se habrían revelado audios, lo que sería toda una afrenta de la senadora Meza a Palacio Nacional y para el mismo Presidente AMLO, quien considera que el titular de la Fiscalía morelense es corrupto, derivado de las investigaciones que tiene la FGR en su contra.

Y qué decir del reto abierto de Lucy Meza a su partido, Morena, y sobre todo a su dirigente nacional, Mario Delgado, de buscar ser la candidata a la gubernatura sosteniendo un pacto, contrario a lo que ha dicho el Mandatario Andrés Manuel López Obrador del fiscal morelense.

Es de resaltar que con el método de la encuesta abierta, Morena podría por vez primera validar a una candidata contraría al Presidente.

EL DESCALABRO DE LUCY MEZA A CLAUDIA SHEINBAUM

Luego de que el fin de semana pasado Claudia Sheinbaum publicara un video en sus redes sociales, en el que solicita enérgicamente que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sea procesado penalmente por ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda, morelenses y morenistas se muestran confundidos, ya que la representante en la entidad de la exjefa de Gobierno de la CDMX y aspirante a la candidatura a la Presidencia, la senadora con licencia Lucy Meza, quien quiere ser la próxima gobernadora, hace unos días, en un evento por el Día del Abogado, recibió el espaldarazo del propio Carmona Gándara, con quien dicen medios locales tiene un pacto para desaforar a Cuauhtémoc Blanco.

La pregunta que surge en la entidad morelense y en los lugares cercanos a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México es: ¿Qué opinarán de este enredo en Palacio Nacional? ¿Qué dirá el Ejecutivo federal López Obrador?