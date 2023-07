Adán Augusto, rodeado de ‘chapulines’ y deudores alimentarios

El Presidente buscará hasta debajo de las piedras alguna arma para atacar a la senadora hidalguense * Lo que no mata, fortalece… y eso está pasando con Xóchitl Gálvez, que mientras más la atacan más sale fortalecida * ‘No lo dije yo’ viola la Constitución Política

ILDEFONSO PEREYRA

Nadie lo hubiera creído, se sentían seguros para ganar la elección presidencial del 2024, pero salió una mujer del pueblo, hidalguense para más señas, que vino a cambiar todo el escenario posible.

Le salió al Presidente Andrés Manuel López Obrador una horma de su propio zapato: Xóchitl Gálvez Ruiz, una mujer entrona, respondona y que da respuesta puntual a cada declaración del Primer Mandatario.

Hasta el momento lleva ganada la partida, crece día tras día en las encuestas y la senadora hidalguense ya es una seria aspirante a la Presidencia de la República para el periodo 2024-2030.

Ante esto, el Presidente Andrés Manuel va por los “expedientes secretos X”, buscará hasta debajo de las piedras alguna arma para atacar a la senadora hidalguense… pero le ha salido el tiro por la culata, pues lo que no mata, fortalece… y eso está pasando con Xóchitl Gálvez, que mientras más la atacan más sale fortalecida… algo sorprendente e inaudito.

EL PRESIDENTE INVENTA TRUCOS PARA ATACAR A ‘LA SEÑORA X’

El Presidente AMLO se inventó una sección en su Mañanera para poder hablar de Xóchitl Gálvez, aspirante a la Presidencia por PAN, PRI, PRD, tras la sanción que le puso el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del tribunal, voy a tener una sección nueva. Yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo digo yo’”, dijo.

El Primer Mandatario indicó que consistirá en exhibir en pantalla lo que dice la oposición.

“No lo digo yo y nada más lo ponemos aquí, ¿sí? De lo que dicen. Para que la gente tenga información”, añade.

Sobre esa sección no estableció una periodicidad. La justificó con que los medios de comunicación no dan a conocer toda la información.

Además, destacó que no todas las personas tienen acceso a Internet.

La sección la estrenó con Vicente Fox Quesada, pues exhibió una entrevista en la que argumenta cómo se le complica no tener pensión de expresidente.

Además, de que critica la política social porque los “huevones” no caben en el gobierno.

“INE, IFE. Ya me di por notificado, no voy a decirlo yo”, dijo luego de que el instituto le informó mediante estrados que no debe hablar ni a favor ni en contra de Xóchitl Gálvez.

Pese a esa restricción, en días pasados nuevamente habló de la senadora.

Durante la sección “Quién es quién en las mentiras”, Elizabeth García Vilchis, presentadora de la misma, le puso un seudónimo.

“Los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos, a sólo un pasito del paraíso, y todos los medios la difunden como un acontecimiento cuando lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria”, añade.

La funcionaria refirió la encuesta México Elige, que se realiza en Facebook, y fue presentada en el programa de Ciro Gómez Leyva.

“Presenta resultados en los que la señora X subió como un globo a la estratósfera, algo nunca antes visto, y que los conservadores estaban casi empatados con los transformadores”.

“Todos los medios difundieron esos resultados como un vuelco en el escenario político, y todos los comentaristas y columnistas celebraron la buena nueva como un milagro”.

Además de la crítica, reveló que uno de los dueños de México Elige es Aldo Hiram Campuzano Rivera.

“Acaba de integrarse como publicista de la señora X la semana pasada. Días después, su empresa presenta esta encuesta novedosísima, en la que la única beneficiaria y de manera extraordinaria es ni más ni menos que la señora X, su clienta”, agrega.

El nombre de la senadora sólo se usó mediante una cita textual de México Elige.

‘NO SE DEJEN ENGAÑAR CON ENCUESTAS’

Durante la conferencia matutina, López Obrador alertó a la población de no dejarse engañar, sobre todo con encuestas. “Por eso es esta campaña, porque a nadie se le molesta, se le amenaza; se garantiza el derecho a disentir, pero sí es importante que la gente sepa que estamos enfrentando esta ‘guerra sucia’ instrumentada por la mayoría de los medios de manipulación”, aseguró.

“Es decirle a la gente: ¡ojo, mucho ojo! No te dejes engañar, no te dejes manipular, que no logren que te comas diariamente un plato de mentiras”, dijo.

Recordó el caso de Milenio que en 2012 presentó toda la campaña una encuesta de GEA-ISA, en la que Enrique Peña estaba “en las nubes” y en los resultados electorales los números daban cuenta que esos sondeos estaban muy por arriba del margen de error, y hasta ofrecieron disculpas, pero de manera “hipócrita”.

Morena sabe lo que dice, pues es experta en falsas encuestas, no olvidar que en la elección del Edomex siempre pregonaron ventaja de 20 puntos sobre Ale del Moral y en la realidad solo ganaron por menos de un dígito.

“NO LO DIGO YO” VIOLA LA CONSTITUCIÓN: ANALISTAS

El Presidente López Obrador anunció que la sección de su conferencia de prensa “No lo dije yo” será presentada diariamente.

Muchos juristas apuntaron que la sección representa un intento burdo para evadir las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que no mencione a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz o al proceso electoral, ya que el Presidente sigue utilizando recursos públicos.

Y especificaron que el Ejecutivo federal no puede evadir su responsabilidad, aunque un subalterno haga los señalamientos, ya que está violando el Artículo 134 de la Constitución Política.

Indicaron que el INE debe intervenir porque si el Presidente López Obrador continúa desacatando la Carta Magna y las medidas cautelares pone en riesgo la validez de la elección del próximo año, ya que el segundo lugar podría solicitar la nulidad.