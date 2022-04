David Monreal, de manoseador a acusador

Pese a todo el escándalo mediático, los delitos por los que acusan a la alcaldesa de Cuauhtémoc no son graves, pero la pintan como si fuera más delincuente que los responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro

JOVIRA

Tras días de escándalo por la suspensión de sus funciones a la alcaldesa Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, y pese a los juicios y comentarios que ven persecución política contra la perredista, lo real es que la ganona es la amiga del senador morenista Ricardo Monreal.

Cuevas ya politizó el caso, lo llevó a ese terreno y lo logró, pues en cualquier arista o situación que termine este proceso ella será la gran ganadora políticamente.

Si es sentenciada como culpable, lógicamente será destituida de forma definitiva, pero ella ganará muchos adeptos por la forma tan vil y descarada para quitarla del cargo, será una mártir en automático, subirán sus bonos como la espuma y con muchas posibilidades de ser la candidata de la Alianza Va por México en busca de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México… y llegaría muy fortalecida en 2024, y eso no le conviene a Morena. Sería un duelo de mujer contra mujer: Cuevas contra Rosa Icela Rodríguez.



Guardando proporciones, sería un caso parecido con el entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien fue un mártir cuando fue desaforado y no le quedó de otra al entonces mandatario Vicente Fox más que apechugar y recular en iniciarle un proceso legal por el predio El Encino. Tanto desafuero para no hacerle nada.

Si a Sandra la dejan en libertad y retoma sus funciones como alcaldesa de Cuauhtémoc, llegará más empoderada que nunca, derrotaría por segunda vez a Dolores Padierna y a René Bejarano… y quedarían mal paradas ante la sociedad la juez, la Fiscalía capitalina, los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien sería la gran perdedora.

La creencia popular es que Sheinbaum está detrás del caso, pero no se descarta también al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo esto es una persecución política… y creció más cuando el Congreso capitalino pidió a gritos iniciarle un juicio político a Sandra.



Ante este panorama, seguramente le aconsejaron a Sheinbaum que “le parara a su carro”, que los delitos que le imputan no son graves y por lo tanto no procede el juicio político, de ahí que Claudia dijera a legisladores del Congreso capitalino no iniciar juicio político contra Cuevas.

La pregunta que surge en calles de la alcaldía Cuauhtémoc va con dedicatoria a los pobladores de la alcaldía Tláhuac: ¿Acaso es más delincuente Cuevas que los involucrados en la tragedia de la Línea 12 del Metro?

Morena hace un golpeteo mediático con Sandra, pero se queda callada con el derrumbe de la L12, ya va para un año y no hay detenidos, mucho menos culpables, pero con Cuevas todo fue ‘fast track’.



Ojalá así como se fueron contra Sandra, Sheinbaum y la Fiscalía capitalina también así actuaran en muchos casos en donde se debe aplicar la impartición de justicia. Ahí queda el comentario para el análisis.

Y la pregunta de rigor: Si este caso ocurrido en la Cuauhtémoc, hubiera sucedido en una alcaldía morenista, ¿policías de la SSC hubieran denunciado de igual manera? Ahí también queda otra pregunta para el análisis.

Ah, se me olvidaba decir que hay otros funcionarios que también son investigados, pero no se les suspende del cargo, pero bueno, como dice el Presidente López Obrador, “el Poder Judicial está corrompido”.

Y un detalle curioso: en la disputa por la jefatura de Gobierno, Monreal y Sheinbaum se encontraron, y se la llevó Claudia; en la disputa por la alcaldía Cuauhtémoc, Monreal se impone con Néstor Núñez y repite la misma dosis con su amiga Sandra Cuevas para derrotar a Sheinbaum… y se encuentran nuevamente como posibles rivales hacia la candidatura presidencial, pero Monreal ya advirtió: él estará en la boleta en el 2024… y si no es por Morena, será el arma perfecta de la oposición para derrumbar a la Cuarta Transformación.