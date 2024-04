Morena miente y mata: Rubén Moreira

En exclusiva para IMPACTO, habla sobre el desastre y la destrucción que vive el país * El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados confía en el triunfo de Xóchitl Gálvez * Afirma que el PRI no está muerto, al contrario, es el gran promotor de la coalición * Ser consecuentes con el crimen es traición a la Patria, enfatiza * Desde la Mañanera se polariza a la sociedad, la izquierda hizo una sola línea del Metro y se les cayó, y por si fuera poco el actual gobierno es el sexenio de la muerte, asegura el diputado federal

JESÚS VIRA

En exclusiva para IMPACTO, Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, habla sobre el desastre y la destrucción que vive el país.

El diputado federal confía en el triunfo de Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Contrario a lo que muchos piensan, afirma que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está muerto, al contrario, es el gran promotor de la coalición.

Moreira Valdez afirma de manera categórica que el programa “Abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso, y sin tapujos enfatiza que “ser consecuentes con el crimen es traición a la Patria”.

Señala que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde sus Mañaneras, polariza a la sociedad.

Sobre las fallas continuas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, comenta que las primeras once líneas las hizo el PRI; “la izquierda hizo una sola línea, la 12, del Metro y se les cayó”, añade.

Asevera Rubén Moreira que el actual gobierno es el sexenio de la muerte, y no lo dice él, lo dicen las cifras.

De todo esto y más habló Moreira en una conversación con esta Casa Editorial.

ENTREVISTA

—Buenas tardes diputado Moreira, muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. ¿Cuál es el reto de la Alianza Fuerte y Corazón por México el próximo 2 de junio?

“El triunfo de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, ese es nuestro propósito y rescatar a México con ello, de esta ruta de errores de Morena que nos lleva al peligro de un Estado lleno de violencia, a una crisis económica, a una disminución de la esperanza de vida. Por eso es importante el triunfo de Xóchitl Gálvez para recomponer este país”.

—La misión en concreto del PRI para las próximas elecciones.

“Aportar votos para el triunfo de Xóchitl Gálvez, ganar nuestros distritos; estamos compitiendo en 114 distritos, está compitiendo el PRI con candidatos dentro de la Alianza y junto con el PAN y el PRD tener mayoría en las Cámaras, poder reorientar el presupuesto, garantizar los programas sociales y regresar a México a la senda de la paz, de la unidad, de la tranquilidad”.

—¿El PRI está muerto?

“No, al contrario. El PRI es el gran promotor de la coalición, Alejandro Moreno es el gran promotor de la coalición que hoy encabeza Xóchitl Gálvez.

“Desde hace años él estuvo preparando las condiciones estatutarias para poder firmar los convenios y los acuerdos que hoy tenemos”.

—Está de acuerdo con la política de “Abrazos y no balazos”.

“El PRI cree que se tiene que combatir el crimen porque es una obligación que está en la Ley; ser consecuentes con el crimen -que es lo que hace Morena- es traición a la Patria”.

—En esta administración hubo muchas promesas incumplidas. El caso Ayotzinapa, el gasolinazo, acabar con la corrupción fueron su bandera cuando estaban en la oposición. ¿Usted considera que va a dejar muchos pendientes?

“Va a dejar muchos pendientes, pero yo señalaría cinco. Primero, no se pacificó el país, que fue un compromiso que ellos hicieron; segundo, la inflación está galopante y eso hace que la gente tenga que trabajar más para tener un mínimo ingreso que le permita vivir, de hecho nuestros paisanos en Estados Unidos tienen que trabajar cada vez más y mandar cada vez más dinero acá porque le rinden poco los dólares porque la inflación está muy alta.

“Tres, el sistema de Salud de Morena es un fracaso. Cuatro, el sistema educativo de Morena es otro fracaso, y cinco, creo que es un tema que hay que después discutirlo mucho, está dejando un país polarizado, donde todo mundo está molesto con su vecino, donde el norte y el sur riñen, donde quiere generar pleito entre las clases sociales, donde la política no avanza porque se polariza todo”.

—Desde la Mañanera afirma siempre que “primero los pobres”.

“Es toda una estrategia para polarizar, que pasa, entre otras cosas, como usted bien lo dice, en la Mañanera”.

—¿Tiene solución la ola de violencia?

“Sí, claro. Hay estados que están en paz: Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán; el resto no está en paz por varias razones, la primera porque no se quiere actuar, la segunda porque no quieren coordinar a los gobiernos estatales. federales y municipales; otra es porque la Guardia Nacional no está cumpliendo los objetivos para los cuales fue creado; una más, porque las fronteras son porosas, y una quinta más, porque no hay gente que le sepa en las áreas de seguridad federales”.

—Es lo que dice el Presidente, 90 porciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad.

“En materia de seguridad tiene que ser un ciento por ciento de capacidad”.

—¿Rosa Icela ha quedado a deber?

“Sí, mucho. Van 180 mil homicidios. El problema mayúsculo es que nadie asume la responsabilidad de enfrentar al crimen y cuando suceden cosas como la de Guanajuato, pues es muy fácil evadir la responsabilidad”.

—¿Complot, como él dice?

“No, yo diría omisión”.

—En Morena a la ineptitud le llaman sabotaje.

“Yo creo que ellos no tienen ganas de enfrentar al crimen y utilizan salidas de juego de palabra para no responderle a la población. Recordemos que el Estado debe de tener la supremacía en el control de la paz y el Estado Mexicano está fallando en eso”.

—Su opinión sobre las obras faraónicas, AIFA, Tren Maya y Dos Bocas.

“El AIFA es un desperdicio de dinero, no tiene vuelos suficientes, los mexicanos estamos pagando además el de Texcoco, creo que fue una muy mala decisión y eso lo decía el mismo secretario Urzúa; el Tren Maya, que pudo significar el desarrollo para algunas poblaciones, va a tener que ser subsidiado siempre y por otro lado hay una gran destrucción de la selva y de los acuíferos; y la refinería, pues es un gran fracaso, que se programó en 8 mil millones de pesos y va en 20 mil millones de pesos”.

—¿Obras improvisadas?

“Yo creo que son obras que se plantearon sin el conocimiento técnico, que no dudo que hayan sido de buena fe, pero que no entienden la realidad del planeta y que no son sostenibles”.

—¿Se debe rescatar el Metro de la CDMX?

“Los gobiernos priístas construyeron once líneas y la última que se construyó -que no fue por los priístas- se cayó, pero además no se le da mantenimiento. Además, no es gente que sepa la que lo maneja y todos los días vemos un incidente, todos los días vemos el fracaso del mantenimiento y siempre el gobierno evade su responsabilidad”.

—¿Caja chica del gobierno capitalino?

“Yo creo que es barril sin fondo. El gobierno capitalino no atina para arreglar el problema, no lo toma con seriedad, porque siempre hay improvisación y es gente que no tiene capacidad la que asume la responsabilidad de manejarlo”.

—En la Línea 12 no intervinieron los trabajadores del Metro.

“Hay un desprecio para la experiencia de los trabajadores, la Línea 12 es una puntada, porque no se explicó la técnica, además se les retiró el mantenimiento y, bueno, ustedes ven que no termina nunca de funcionar”.

—La Línea 1 sigue con problemas, con retrasos y medio la inauguraron.

“Lo único que hizo el gobierno actual fue quitar las placas de los personajes que hicieron el Metro. Si usted recuerda, hace unos años, las retiraron, pero no han hecho nada por el Metro que es tan importante, fue en su momento emblemático y orgullo de esta nación”.

—Candidato Santiago Taboada.

“La Ciudad de México merece ya un cambio de gobierno y creo que Santiago Taboada es la mejor opción para tener un nuevo rumbo en la ciudad; necesitamos sangre fresca y nuevas ideas. Necesitamos que Taboada revise todo lo que se hizo en el pasado. Yo estoy seguro de su triunfo”.

—¿Usted cree que va a revisar Taboada todo lo que se hizo en el pasado?

“Yo creo que debe, además, asumir la responsabilidad”.

—¿Cómo ve la iniciativa de las 40 horas laborales?

“Pues yo esperaría que sí, la tiene congelada Morena. México merece esta iniciativa para que los trabajadores dediquen más tiempo a su familia, a sus cosas, para bajarles el costo de su vida, para que tenga un espacio de descanso mayor, pero Morena dice una cosa y hace otra hoy mismo. Yo exigía que se votaran las iniciativas del Presidente en materia en pensiones, en materia de salario y en materia de salario profesional, en materia de programas sociales, pero no lo quiere hacer Morena”.

—¿Por qué no lo quiere hacer Morena?

“Porque es un doble discurso de ellos, primero dicen una cosa y hacen otra”.

—¿La iniciativa de los sesenta y más?

“Hoy exigimos que ya se vote”.

—No quieren que el PRI se lleve el crédito.

“La gente lo necesita, la expectativa de vida cayó en cinco años por tema del Covid, por temas de violencia. Hoy el que tiene 60 años es el que antes tenía 65, ¿por qué? Porque la esperanza de vida bajó y estamos retando para que lo hagan”.

—En el Presupuesto no le dieron ni un peso a Guerrero.

“No, y además es Guerrero, no hay un plan de recuperación, Guerrero es un gran fracaso para este gobierno, no hay un plan de recuperación ni hay un plan de paz”.

—¿Este fue el sexenio de la muerte y de la destrucción del país?

“Sí. Es un sexenio que ha cargado para siempre, marcado para siempre por la gran cantidad de personas que fallecieron por el Covid, por la violencia o que están desaparecidas.

—¿Debe de haber juicio político contra López-Gatell?

“Sí. Nos tiene que explicar qué pasó, su actitud fue contraria a la ciencia. No promover el uso del cubrebocas, hasta descalificar las actitudes científicas, por eso tiene que rendir cuentas”.

—El Presidente iba a las Mañaneras sin cubrebocas y en Estados Unidos, en visita con Trump, sí se lo ponía.

“El problema es que no se ajustó nunca a nuestro país, a los principios médicos y a la ciencia para resolver el problema. Se desestimó el cubrebocas, el confinamiento y la colaboración con los estados. Había sorna con López-Gatell y eso mató a mucha gente”.

—¿El Presidente, con sus palabras, nos trata como tontos?

“Yo creo que él está difundiendo sus ideas y que la población tiene que reflexionar para rechazarlas mediante el voto”.

—¿Morena fue el destructor de los fideicomisos?

“Eso fue y el problema es que el país va a enfrentar crisis sin tener los recursos suficientes para salir adelante”.

—¿Acabar con el Fonden fue una gran tragedia?

“Nos dejó sin elementos para protegernos ante cataclismos, problemas meteorológicos y geológicos; estamos hoy a expensas de dádivas, presupuestos, que se rascan de otra parte. Acapulco nunca será lo mismo, porque no hay un plan integral de rescate. Se está apostando a que pasen las elecciones y por eso se apoya a la gente, pero después que pasen las elecciones se van a quedar solos, como han dejado solo a mucha gente”.

—¿El país puede aguantar una tragedia como la del 85?

“Espero que no suceda, porque además los gobiernos del PRI hicieron un gran sistema de protección civil y se han cambiado las normas de construcción. Es que un cataclismo de cualquier tipo puede derrumbar las finanzas públicas, porque no hay cómo enfrentarlo. La reconstrucción de Acapulco no está siendo integral, o sea, Acapulco es un lugar de alto turismo y se le miente a la gente, le dicen hace unos días que Acapulco está al cien por ciento, sí, de los 4 mil cuartos que tiene, pero Acapulco tenía 20 mil. Entonces se lanzan esas notas para engañar a las personas, es una burla lo que hacen esos políticos”.

—¿Cree que hay mucha desinformación?

“Se generan turbulencias de desinformación, tienen personajes especializados en engañar a la gente, como Epigmenio Ibarra”.

—¿La deuda sexenal es una bomba de tiempo?

“Sí. El año que entra este país tendrá el doble de deuda de lo que equivale el presupuesto completo de un año y será del 50 por ciento del PIB. Por eso estamos pidiendo que el señor Ramírez de la O venga aquí a la Junta de Coordinación Política”.

—¿El pueblo cómo puede sentir esa bomba de tiempo?

“Se puede sentir cuando no haya hospitales, carreteras, cuando batallen con los programas sociales. Lo va a sentir cuando no tengan para las nóminas. Ahorita parece lejano, pero el año que entra lo va a ser”.

—AMLO dijo que no iba a contraer deuda.

“Pues lleva 70 por ciento más que la que dejó EPN. Cuando Peña se fue la deuda de cada mexicano era de 66 mil pesos, pues cuando se vaya Andrés Manuel va a ser como de 128 mil pesos. Entonces sí endeudó muchísimo más al país”.

—¿Tiene solución?

“Sí. Se tiene que ir Morena del gobierno. Tenemos que reactivar la economía, obras con la participación de la iniciativa privada, se tienen que dejar de hacer obras inútiles y faraónicas. Se tienen que hacer muchas cosas, se tiene que recuperar la paz, porque la guerra está haciendo que baje la economía, que la gente tenga que pagar impuestos al narcotráfico”.

—¿El famoso derecho de piso?

“Sí”.

—Catastrófico el panorama que nos pinta.

“Pues es lo que dice la realidad y la Secretaría de Hacienda en los temas económicos”.

—¿Esperan el cambio en México?

“Yo sí. Estamos ante una de las últimas oportunidades para salvar al país”.

—¿Realmente se puede salvar al país de la destrucción?

“Sí se puede, pero tenemos que salir a votar y decirle al gobierno que lo que está haciendo no nos gusta. Que el que maten candidatos no nos gusta, que se evada la responsabilidad de combatir al crimen, que no se evada que se haya destruido el sistema de salud y eso es el voto”.

—¿De acuerdo con la división de Poderes?

“Claro, es la garantía de no tener dictaduras”.

—Morena dice que sólo con ellos seguirán los programas sociales.

“Los programas sociales van a seguir porque están en la Constitución Política. Morena está mintiendo.

“Yo le apuesto a Morena que no va a votar las 48 horas, reto a Morena a que votemos la pensión al cien por ciento, reto a Morena a que votemos el salario profesional, reto a Morena a que votemos el salario mínimo más arriba de la inflación, reto a Morena a que llevemos a la Constitución los programas que faltan, entre ellos, las personas con discapacidad. Morena miente, Morena engaña, Morena mata”.

—Cómo calificaría a Morena en una sola palabra.

“Una tragedia para el país”.

—¿Cómo ve al Presidente?

“No cumplió lo que prometió”.

—Mario Delgado.

“Es un hombre que tendrá que responder por todo lo que se dice en el Código Magenta”.

—Claudia Sheinbaum.

“Atada a lo que desde Palacio se le dice”.

—El Presidente ataca mucho al PRIAN y Morena les da cobijo.

“Él salió del PRI. Ya estaban algunos de ellos, pero, bueno, van a perder las elecciones”.

—Muchas gracias por la entrevista, diputado Rubén Moreira.

“Al contrario, gracias a ustedes”.