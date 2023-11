Las personas no definen al partido: Elías Rescala

Malos funcionarios son los individuos, no las instituciones * Nosotros tenemos confianza en las autoridades y somos hombres de instituciones, expresa el presidente de la Jucopo del Congreso mexiquense

JESÚS VIRA

Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXI Legislatura y líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejó claro que las circunstancias personales de algunos alcaldes, diputados, entre otros servidores, no define a un partido político.

“El partido es mucho más grande que una persona”, añade.

Es así la respuesta de Elías Rescala sobre los señalamientos en los que está envuelto el presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Diego Eric Moreno Valle, quien es acusado de haber cometido el delito de violación en contra de una de sus ex empleadas.

El diputado priísta indicó que el asunto es de competencia de la autoridad jurisdiccional, por lo que hasta no resolverse no se puede fijar un posicionamiento certero, aunque dejó claro que de ser cierto, no se deben permitir este tipo de conductas en ningún espacio, ni laboral ni en lo social.

“Debemos ser muy firmes y muy contundentes, no debemos permitir, en el caso de probarse y de que fuera cierto, este tipo de conductas en ningún espacio ni laboral, ni social, rechazamos este tipo de conductas. Esperemos a que se resuelva la situación que es a todas luces lamentable en cualquiera de los lados que se pueda ver”, dijo.

Confió en que las investigaciones que realice la Fiscalía General de Justicia del Estado a partir de la denuncia, van a llegar a buen cauce y garantizar justicia.

“Nosotros tenemos confianza en las autoridades, somos hombres de instituciones. En el caso de que fuera cierto, rechazamos cualquier tipo de estas conductas y pedimos todo el peso de la ley, para en caso de que se tengan por cierto estos hechos”, enfatizó.

En lo personal, indicó que no han tenido acercamiento alguno con el alcalde de Tianguistenco y señaló que lo correcto es esperar a que las instancias sean las que juzguen debidamente este tipo de situaciones, para no caer en un análisis anticipado de una situación que se desconoce.

Finalmente afirma que a nadie se debe prejuzgar y confían en las instituciones de justicia para resolver este caso.

También señaló que hasta el momento el Congreso local no ha recibido ningún informe, ni denuncia, y de ser ciertas las acusaciones manifestó, rechazan esas conductas y piden todo el peso de la ley, en caso de que los hechos sean ciertos.

Todo el peso de la ley en caso de ser culpable.