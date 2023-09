Desde la Legislatura se apoya a las familias huixquiluquenses: Enrique Vargas

Luego de que le sea concedida la licencia en el Senado, será el nuevo jefe de Gabinete y Proyectos Especiales en el Estado de México

MAJO VALENCIA

Para terminar con las especulaciones, Higinio Martínez informó que la falta de licencia como senador de la República le impidió estar presente en las actividades del 15 y 16 de septiembre con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En un twitt aclaró que el nombramiento que le hizo como jefe de Gabinete y Proyectos Especiales de su gobierno, fue anunciado públicamente el miércoles 13 por la tarde.

“Para esa fecha no había presentado mi licencia en el Senado de la República, por lo cual no podía tomar protesta como funcionario de su gobierno en tanto no me sea concedida la licencia”, subrayó.

Higinio Martínez expuso que como el cargo al que lo invitó a ocupar la gobernadora es de nueva creación, no ha tenido que participar en las actividades de entrega-recepción.

‘LA APOYARÉ HASTA QUE ELLA LO DECIDA’

El legislador refirió que tiene cerca de 13 años apoyando a la maestra Delfina Gómez “y la apoyaré como funcionario de su gobierno hasta el momento que ella lo decida”.

“Hay mucho que hacer por nuestra entidad y la gobernadora cuenta con todo mi apoyo para ayudarla en las tareas que me encomiende y me ordene”, finalizó el morenista.