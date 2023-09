Eduardo Ramírez, puente de diálogo entre Sheinbaum y Ebrard

La entidad está por encima de intereses partidistas * En lo que estemos de acuerdo apoyaremos al nuevo gobierno, expresa el coordinador nacional de los diputados panistas

ILDEFONSO PEREYRA

Sin dar detalles precisos de la agenda del PAN de cara al inicio del próximo periodo de sesiones de la LXI Legislatura de la entidad, el coordinador de ese grupo parlamentario, Enrique Vargas del Villar, aseguró que su fracción será activa y sólida.

“A mí nunca me ha gustado un chantaje político electoral, por el bien de los ciudadanos eso a mí no me ha gustado. Y no va a pasar”, expresa Vargas del Villar.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en cinco ejes rectores que se los vamos a estar informando los próximos días (…) muy activa, muy sólida, muy unida y sobre todo, con este nuevo gobierno que inicia (…) En lo que estemos de acuerdo vamos a acompañar, en lo que no, vamos a ser muy claros del por qué no, y lo que consideramos que está bien para el estado, adelante; es un gran reto el que tiene la gobernadora porque es la primera mujer que va a gobernar el Estado de México”, añade.

Aseguró también que velarán por el estado, antes que ver temas de partidos.

“La situación en el estado es muy complicada y también en el país, nosotros antes de ver por un tema de partido, vamos a ver por un tema del Estado de México; será un tema complicado el arranque de gobierno, porque inmediatamente que arranca, pues arranca el año electoral como lo pudimos ver, entonces entre que arranca el gobierno y que arranca el tema electoral, va a ser complicado y debemos de ser responsables, y vamos a ser responsables en Acción Nacional para poderle dar la gobernabilidad que necesita el gobierno, pero en lo que no estemos de acuerdo lo vamos a dejar muy claro, y vamos a levantar la voz”, agrega.

El tema electoral ya quedó atrás y necesitan muchas manos en el Edomex, ya que hay muchas cosas que se deben cambiar, y Acción Nacional no tomará el arranque de gobierno como un pretexto político, por lo que el proceso se debe de quedar en un tema electoral y no en un tema de gobierno, pues reiteró que nunca le ha gustado el chantaje político electoral, así que por el bien de los ciudadanos, eso no va a pasar.

‘ESTE GOBIERNO DEJA ALGUNOS PENDIENTES’

“Es cierto que este gobierno deja algunos pendientes que serán un reto para la gobernadora electa y desde Acción Nacional seremos una fracción responsable y la vamos a acompañar para lo que creamos que es bueno para el Estado de México. Lo cierto, es que la entidad es un estado muy grande y necesita gobernabilidad”, enfatiza Enrique Vargas.

Vargas Del Villar manifestó que la inseguridad es la exigencia más grande aquí y en todo el país; se han hecho esfuerzos y es el reto más grande que tiene el próximo gobierno y se espera que den resultados.

Sobre qué calificación daría a la gestión de Alfredo del Mazo, el diputado huixquiluquense dijo que no se pude dar calificación en todo, hay algunos pendientes y otros aciertos.

“En seguridad se hicieron grandes esfuerzos y también es responsabilidad de la Federación, hay que recordarlo, por lo que hay que trabajar con los tres órdenes de gobierno, y algo que Acción Nacional propondrá para el presupuesto es tener un fondo de seguridad para los municipios, el cual quitó el gobierno federal; si no se tienen recursos para los municipios, no se saldrá adelante en materia de seguridad”, precisó.