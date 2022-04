Víctimas presentarán nuevas acusaciones contra involucrados en la tragedia de L12

Como opositor, López Obrador culpaba al régimen, a Peña Nieto, sobre lo ocurrido en Iguala * El hoy Presidente ya tiene responsabilidad de Estado en el caso Ayotzinapa

En los últimos días se reveló que el almirante José Rafael Ojeda Durán, actual titular de la Secretaría de Marina (Semar), era comandante en la Octava Región Naval Militar en Acapulco, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, Ojeda Durán fue comandante en la Octava Región Naval -que abarca los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas- desde el 1 de mayo de 2013 hasta el 15 de enero de 2015.

Y es que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) reveló un video en el que quedó registrado que integrantes de la Marina alteraron las condiciones del basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los normalistas.

En la conferencia del martes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las preguntas que le plantearon los representantes de medios sobre estos registros que ya se dio la instrucción para investigar a los jefes de la Semar que participaron en ese operativo y que ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Sobre ese video de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía”, dijo.

Sobre el número de los mandos investigados, el Presidente respondió: “Pues todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo”.

Y agregó: “No puedo decirles más, sólo comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes, de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes”.

En un pronunciamiento del Grupo Plural en el Senado sobre la revelación del caso Ayotzinapa hecha por el GIEI de que elementos de la Semar alteraron el basurero de Cocula, el legislador Emilio Álvarez Icaza aseguró que el Presidente López Obrador “ya tiene responsabilidad de Estado en este caso”.

Los videos expuestos por el GIEI revelan la intervención de integrantes de la Semar, quienes no tienen facultades periciales, en el basurero de Cocula.

Angela María Buitrago, integrante del GIEI, destacó que desde el inicio de la investigación, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que no hay posibilidad técnica de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero, como sostiene la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las imágenes del video expuesto muestran que los elementos de la Semar llegaron en tres camionetas al basurero y la presencia de bultos blancos, que posteriormente habrían sido incendiados por al menos 10 minutos.

Dos días después de la visita de la Semar, el 29 de octubre de 2014, las autoridades informaron que hallaron restos humanos en el basurero, mismos que después se confirmó pertenecían a Alex Mora, uno de los normalistas desaparecidos.

Los integrantes del GIEI destacaron que hace unos meses pudieron acceder a los videos bajo resguardo de la Semar, tras una instrucción del Presidente López Obrador.

Señalaron que a más de 7 años de la desaparición de los estudiantes normalistas apenas podrán integrar los videos a la investigación y acusaron que aún tienen obstáculos en la obtención de información del caso.

‘RECLAMO ES AL ESTADO’

Con el involucramiento del secretario de Marina, ya el Presidente AMLO ya tiene responsabilidad de Estado y se tiene que investigar y llegar hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga.

Cabe recordar que cuando era opositor, AMLO exigía la verdad de lo ocurrido en el caso Ayotzinapa y atacaba al Ejército Mexicano de estar involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Ahora que está en el poder, ya se le olvidó todo, ya apapacha al Ejército Mexicano y defiende al secretario Ojeda… y ya se le fue el sexenio y no podrá esclarecer el caso Ayotzinapa… y no olvidar que ser omisos es también ser culpables, cómplices o cuando menos encubrir el caso.

Pero gracias a las benditas redes sociales, aquí están sus palabras cuando atacaba al Ejército Mexicano por si ya se le olvidó.

“Solicito que informe la Secretaría de Marina sobre la masacre de Tepic, tengo información de que murieron jóvenes, algunos menores de edad”.

“Estoy convencido que fue un acto de provocación, entiendo la desesperación que pueda tener el padre de este joven, lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con ese procedimiento porque es injusto, se lo dije en el momento, el reclamo es al Estado, no a nosotros, reclamo es al régimen, el reclamo debe ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros”.

Ahí está la gran acusación del opositor AMLO a las Fuerzas Armadas… y ahora él, ya como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿a poco no sabe lo que pasó en Iguala? Si él ya como opositor ya lo sabía, ¿por qué ahora como Presidente no esclarece el caso y mete a la cárcel a los culpables?

Por lo visto, también AMLO tiene muchas que declarar sobre sus dichos y esclarecer los hechos. El Ejecutivo federal tiene la última palabra.