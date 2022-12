Tultitlán, solidario con personas de capacidades diferentes

El senador morenista afirma que la ley no puede autorizar lo que la Constitución no concede * Si no cuidamos el contenido de las leyes secundarias, se va a judicializar y la Suprema Corte fácilmente nos va a enmendar la plana, mejor hagamos bien con seriedad nuestro trabajo, expresa el presidente de la Jucopo de la Cámara Alta

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, como siempre, enmendado la plana al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Senado de la República no actúa a la ligera ni deja de hacer un análisis profundo a cualquier iniciativa y lo demostró con el famoso Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde quedaron en evidencia los diputados morenistas y aliados al aprobar, vía fast track, en el Pleno sin revisar para nada su contenido… ¡Es increíble eso! No se le puede llamar ni siquiera ¡una desvergüenza! Reitero, que alguien me explique, ¿cómo avalar una iniciativa sin revisar su contenido?

Lo mínimo que queda en claro y ya muy demostrado es que los diputados morenistas actúan y bailan al ritmo que les toque el Primer Mandatario AMLO, por no decir otra cosa, pues para muchos está más que comprobado que son más que borregos y no saben de la importancia de la División de Poderes, que es lo que garantiza la gobernabilidad de un país… y como siempre, el Senado endereza la plana y Monreal actuando apegado a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Monreal, informa que le presentó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 21 bloques de inconsistencias constitucionales que contiene la minuta de la Cámara de Diputados en materia electoral, además de las 70 que se habían detectado el fin de semana y que se corrigieron al dictamen original.

Luego de reunirse con el titular de Segob, Monreal mencionó que el funcionario fue respetuoso con los legisladores y escuchó sus argumentos por lo que aceptó los cambios ya contemplados en el proyecto y de los 21 nuevos sólo admitió seis que habrá de revisar.

“Nos ofreció revisar, aunque es facultad del Senado, eso no debe de perderse de vista y así se aclaró en la reunión; aunque es facultad del Senado, tampoco somos entes aislados y reconocemos que este sistema de colaboración debe de prevalecer. Él fue amable, respetuoso, simplemente escuchó y se llevó el planteamiento. Dos temas o tres temas, le dije en tres documentos; el bloque de inconstitucionalidades, los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados”, señaló.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política citó como ejemplo de estas inconsistencias, el tema de la elección consecutiva de legisladores o reelección.

“Le ponía el ejemplo la Asamblea de los senadores. La ley dice que un día antes de iniciar campaña, el proceso, deben de retirarse, y eso no dice la Constitución. La Constitución estima compatibles históricamente uno y otro cargo de elección popular”, dijo.

Además de la disposición que establece la nueva ley de permitir que quienes estén sometidos a proceso penal puedan también ser votados.

Otro punto, agregó, es el voto de los mexicanos en el extranjero, que va a ser por Internet.

“Esta disposición puede violar la secrecía y lo directo del ejercicio del sufragio. Todo esto, por ejemplo, si usted tiene matrícula consular en México, el pasaporte, no se le permite votar, aunque los tenga; tiene que llevar su credencial para votar”, indicó.

Aunque reconoció que en el caso de mexicanos en el extranjero se justifique que no tenga la credencial para votar, dejó en claro que la ley no puede autorizar lo que la Constitución no concede.

Monreal afirmó que pese a que existe un gran interés del Poder Ejecutivo para que la reforma prospere, el funcionario aceptó que se tienen que hacer cambios para que no se judicialice y respetar lo que marca el reglamento, por lo que la discusión en el Pleno deberá darse el próximo miércoles.

“Sí, yo lo que dije fue: ‘Si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana’. Mejor nosotros hagamos con seriedad nuestro trabajo como legisladores”, afirmó.