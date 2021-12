¡Suben a AMLO en un simulador… y el Presidente lo difunde como real en video!

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa despotrica contra el Ejecutivo federal y pide que lo difunda la señorita de las fake news en la sección ‘Quién es quién es las mentiras’

POR JOVIRA

Ya no sabe uno qué pensar, si se hace por ignorancia o realmente con el afán de mentir.

Resulta que en un video difundido el domingo pasado, en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresa que el tren de Buenavista al aeropuerto de Santa Lucía hará sólo 45 minutos, resultó ser un vil engaño.

Y es que al Primer Mandatario lo subieron en un simulador y AMLO lo da como real. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué mentir?, pero por lo visto es una característica del gobierno morenista. Así es la 4T.

CALDERÓN DESPOTRICA

El ex presidente Felipe Calderón arremetió contra el mandatario mexicano López Obrador por supuestamente viajar en un simulador en su traslado en el nuevo tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y otros funcionarios del gobierno, así como la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el mandatario mexiquense Alfredo del Mazo Maza.

Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la #4-T. Y todos felices. El vagón ni se mueve. pic.twitter.com/MqmAKgJZDx — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 6, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa expresó que AMLO fingió estar a bordo del vehículo que recorrerá las inmediaciones del Aeropuerto de Santa Lucía para facilitar el traslado de los viajeros.

“Un buen ejemplo de ‘fake news’: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados”, colocó en su cuenta de la red social.

Sobre el viaje de AMLO, llamó a la encargada de la sección “Quién es quién en las noticias falsas de la semana”, Ana Elizabeth García Vilchis, a colocar lo que él calificó como una noticia falsa.

“Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”.