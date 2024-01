Sólo hay 2 vías, regresar al pasado o seguir con la Transformación: Sheinbaum

Las vacaciones ya estaban programadas y habladas con Sheinbaum, expresa el ex titular de la SSC de la capital del país * “No es mi manera de ser ni la conducta que yo he demostrado a la ciudadanía que por un riesgo yo me vaya”, enfatiza el ‘Batman’ de Ciudad Goti-CDMX

ERIC GARCÍA

Omar García Harfuch, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), afirmó este miércoles que regresará a México después de Navidad y Fin de Año.

Expresa de manera enfática que tomó vacaciones luego de 15 años de trabajo.

García Harfuch, integrado a los equipos de trabajo de

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, dijo que no es su perfil salir del país a causa de una amenaza, como señaló el comunicador Carlos Loret de Mola.

“Siempre ha habido amenazas, o sea siempre ha habido anónimos, alertas, algunos alertamiento por parte de las agencias de seguridad del gobierno federal, que yo siempre agradezco muchísimo, todo el apoyo que me han brindado”, declaró el extitular de la SCC-CDMX.

Omar García aseguró que cuando terminó el proceso de la encuesta interna de Morena, por la candidatura para la Ciudad de México, desde ese momento ya había hablado con la doctora Claudia Sheinbaum para comentarle si no

tenía inconveniente en que saliera unos días del país.

“Llevo, y esto se puede corroborar, pues llevaba más de 10 años sin salir así, de descanso. O sea, un día, un par de días, o algo así, pero no salir como tal”, mencionó en entrevista con Grupo Fórmula.

“Esa es la razón principal por la que me fui. Lo que sí quiero dejar claro: no es mi perfil, no es mi manera de ser de que, por una amenaza, yo me vaya o deje de hacer algo, nunca lo voy a hacer”.

VACACIONES PROGRAMADAS

Por ninguna amenaza, por ningún tipo de riesgo, expresó García Harfuch, porque es el trabajo que yo escogí. Lo voy a hacer siempre con todo el gusto del mundo.

“Entonces estoy agradecido por esta oportunidad de haber podido salir y es la realidad de las cosas”, añade.

“No es mi manera de ser ni la conducta que yo he demostrado a la ciudadanía que, por una amenaza o un riesgo, pues yo me vaya”.

El exsecretario mencionó que no lo hizo cuando sufrió el atentado y resultó herido, y hubo compañeros de la SSC-CDMX que perdieron la vida.

“Voy a hacer mi trabajo, como siempre lo he hecho y quiero regresar a servir a mi país. O sea, nada más estoy agradecido de poder tomar unos días de descanso, después de muchos años”, insistió.

García Harfuch apuntó que ya tenía programado salir desde que terminó la encuesta y fue la primera plática que tuvo con Sheinbaum, para solicitar unos días en diciembre.

“Alcancé a una de mis hijas que tenía mucho tiempo que no la veía, o sea cosas muy personales y familiares que no están relacionadas con otro tipo de cosas”, aclaró.

“Yo regreso en días a hacer mi trabajo y a contribuir en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y de mi compañera Clara Brugada, que me hizo también favor de incluirme en sus planes de trabajo”, enfatiza García.