Saldremos adelante si trabajamos juntos: Enrique de la Madrid

En su registro como aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México el exsecretario de Estado hizo un llamado a la unidad y a evitar la polarización

SABÁS HERNÁNDEZ

Enrique de la Madrid Cordero se registró este miércoles como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

Es el quinto en inscribirse al proceso interno, luego de Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Gabriel Quadri y Jorge Luis Preciado.

El exsecretario de Estado hizo un llamado a la unidad y a evitar la polarización por el bien del país.

“Si tenemos ese esfuerzo, esa dedicación y esas oportunidades, todos podremos llegar a ser quienes queremos ser, pero para eso tenemos que estar unidos”, añade.

“Para eso tenemos que trabajar juntos, la polarización no le sirve a la gente, la polarización no le sirve al pueblo, la polarización no lleva comida a tu casa”, agrega.

En la Torre Azul de Paseo de la Reforma, el aspirante subrayó que la única manera de salir adelante es “juntos”.

“Somos un país muy diverso, somos un país muy diferente, pero esa diversidad es nuestra fortaleza, todos tenemos experiencia, pero todos también tenemos sabiduría”, enfatiza De la Madrid Cordero.

“Y juntos, juntos, es que podemos construir este gran país, por eso los vengo a convocar a que a través del Frente Amplio por México iniciemos estos diálogos para que juntos construyamos el país que nos merecemos”.

De la Madrid recalcó que, sólo en unidad, el país podrá aspirar a tener más oportunidades, a ser más “parejo” y a retribuirle quienes se fueron quedando atrás.

“Me acabo aquí de registrar no solamente en nombre propio, sino por los millones de mexicanos que queremos un país mucho mejor, esto no es para mí, esto es para ti y para los mexicanos”, expresa Enrique de la Madrid.

“Un mucho, mucho mejor México sí es posible, un México en donde todos podamos trabajar, donde todos tengamos oportunidades”, afirma el priísta.

El exsecretario de Estado tuvo porra durante su registro al gritarle “¡presidente, presidente!” en su arribo a la Torre Azul de Reforma.

Los simpatizantes, quienes llevaban una lona con la leyenda “los ciudadanos estamos con Enrique”, también estuvieron presentes -y le echaron porras- durante su entrega de documentos.