PRD-CDMX, por transporte gratuito para estudiantes

Vecinos denuncian la total impunidad en que opera la discoteca ‘Phonique’, un antro discriminador y humillador sin que Mauricio y Sheinbaum les pongan un alto

SABÁS HERNÁNDEZ

Vecinos de Lomas de Chapultepec denunciaron que el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de extracción panista, permite la operación irregular de giros negros dentro de su demarcación.

Ante esta situación, y molestos de no recibir respuesta a sus demandas de parte de las autoridades locales, exigieron la intervención de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que clausure estos establecimientos.

Los inconformes detallaron que tan solo en el antro que opera como discoteca llamada “Phonique” funciona de forma irregular, pues no cuenta con los permisos necesarios para este giro.

“El establecimiento no tiene salidas de emergencia, lo que puede ocasionar accidentes; funciona en horarios no permitidos, se encuentra en una zona habitacional de Lomas de Chapultepec y frecuentemente se cometen actos de discriminación”, señalan.

DISCRIMINACIÓN POR SOBREPESO

Detallaron que en “Phonique”, ubicado en Paseo de las Palmas 555, se cometen excesos e irregularidades. Para muestra un botón: Hace unos días una mujer denunció que fue víctima de discriminación por personal del local que le negó el acceso por su sobrepeso.

“Hola, yo soy Fabiola, el día jueves sufrí un acto de discriminación por parte de un antro llamado Phonique México. Claramente no me dejaron entrar por mi apariencia física, en este caso por mi sobrepeso. Lo que ellos no sabían es que yo no me quedo callada, que yo no voy a soportar que ninguna mujer viva la humillación que a mí me hicieron pasar ese día”, denunció hace unos días una mujer identificada en la red social tik tok como @fabiolacap.

“Me he puesto a investigar y esto se pena con años de cárcel, multas y servicio social. Y ustedes van a decir ‘¿y esta niña qué quiere con esto?’. Lo único que quiero es una disculpa pública en el establecimiento al reconocer que hicieron mal”, afirmó.

OPERA DE FORMA IRREGULAR

Cabe mencionar que la discoteca “Phonique” acumula irregularidades sin que hasta ahora el Instituto de Verificación Administrativa, a cargo de Teresa Monroy Ramírez, o el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, encabezado por Geraldina González de la Vega Hernández, hayan tomado cartas en el asunto.

¿Se impondrá el poder de la justicia o el poder del dinero? Estaremos pendientes.