‘Por amor a Puebla’ quienes tenemos la responsabilidad de servir, lo debemos hacer eficazmente: Alejandro Armenta

El presidente de la Mesa Directiva del Senado subrayó la importancia de que las y los servidores públicos respeten la ley y la Constitución Política

SABÁS HERNÁNDEZ

En la presentación de su más reciente libro “Por Amor a Puebla”, el senador Alejandro Armenta destacó que en la política se premia la lealtad, pero quienes tienen una responsabilidad pública también tienen que ser eficaces en el desempeño de sus funciones.

Armenta aseveró que el amor a la patria es lo que nos une como país y nos identifica como nación, pues nos permite trascender en los procesos de transformación, como el que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que su libro permite entender el estatus demográfico, las circunstancias económicas y el sentimiento social de las y los poblanos.

Indicó que esta obra recoge los sentimientos de la ciudadanía de Puebla, que ha recogido por más de 34 años por la entidad, los cuales “son un llamado al grito de esperanza” para vivir con dignidad.

“Quienes tenemos la responsabilidad de servir, lo debemos hacer eficazmente”, puntualizó. En ese tenor, dijo que, aunque en el ámbito de la política se premia la lealtad, esta no debe ser inepta, pues cuando es eficiente le sirve a las y los ciudadanos.

Además, Armenta subrayó la importancia de que las y los servidores públicos respeten la ley y la Constitución.

“Gracias a la administración he entendido que, si no tienes resultados, no tiene sentido que estés en un cargo”, sostuvo.

A la presentación asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien aseveró que Puebla ha tenido hombres y mujeres ilustres, los cuales están presentes en los momentos más importantes de la historia de nuestra nación, pues “México no podría entenderse sin la participación de los poblanos y las poblanas”.

Destacó la presencia de Alejandro Armenta al frente de la Mesa Directiva, no sólo por su gran preparación académica, sino por su calidad humana, cuyo sentido de justicia social le hace ayudar a la ciudadanía.

“En Alejandro Armenta se conjuga el conocimiento y la parte humana”, asentó.

Por ello, el coordinador de la bancada de Morena dijo que el documento presenta las bases de una nueva transformación en Puebla, de ahí la trascendencia del mismo.

“Estoy completamente seguro de que este libro va a ser parte fundamental de lo que viene para ti, no el próximo año, los próximos meses y quizá días”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Luis Miguel Martínez Anzures, dijo que el libro tiene, entre sus planteamientos, la búsqueda de justicia social y bienestar de las personas.

La obra, dijo, se inspira en el deseo de aportar elementos útiles para lograr una transformación efectiva en Puebla y en beneficio de sus ciudadanos. También puntualizó que, el autor alude a la necesidad de atender los retos del bienestar desde una perspectiva integral en sintonía con una visión internacional del desarrollo urbano.

Además, la directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente, Cynthia Murrieta Moreno, agradeció a Alejandro Armenta por iniciar las presentaciones de publicaciones académicas por parte de las y los ex alumnos de todos los programas de posgrado de dicho Centro, ya que esto enriquece el conjunto de valores que tiene el Senado.