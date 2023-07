No hay resultados porque hay ‘puro tarugo’: Xóchitl Gálvez

El empresario mexicano, quien perdió la vida a los 73 años de edad, vivió en carne propia el asesinato de su hijo y tuvo el valor de reclamar al gobierno calderonista

El empresario mexicano Alejandro Martí falleció la tarde de este lunes 24 de julio a los 73 años de edad.

El fundador de la organización México SOS se hizo popular en México, luego del secuestro y asesinato de su hijo, Fernando Martí, al reclamar al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa con la frase “si no pueden renuncien”.

Y es que la mañana del 4 de junio de 2021, Fernando, hijo de Alejandro Martí, se dirigía a la secundaria en la Ciudad de México en compañía de su chofer y sus guardaespaldas, cuando fueron detenidos por un retén sobre Avenida de los Insurgentes Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal.

Al detener el BMW blindado en el que viajaba Fernando Martí, los supuestos agentes federales se lo llevaron y lo secuestraron.

La familia del joven pagó un rescate por seis millones de dólares; sin embargo, el menor de 14 años fue localizado sin vida 53 días después de su desaparición.

Según registros oficiales, el cuerpo del menor estaba en la cajuela de un auto con reporte de robo, el cual se encontraba abandonado en la colonia Villa Panamericana, de la entonces delegación Coyoacán.

Uno de los secuestradores, Jesús Valdez ‘N’, alias ‘Ojos de Perro’, del grupo criminal ‘La Flor, realizó funciones de vigilancia, ubicación del domicilio, descripción de la ruta tomada del chofer de Martí del domicilio a la escuela.

Días después del hallazgo del cuerpo de Fernando, Alejandro Martí, dueño de las tiendas con el mismo nombre, hizo un reclamo al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa por la muerte de su hijo.

“El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poder expresarme ante ustedes en el nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en el nombre de todos los mexicanos, padres y madres y Fernandos que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta. que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso es también corrupción”, expresó.

Sus palabras se hicieron célebres y fueron usados como bandera, y tras la muerte de su hijo Alejandro Martí pasó de empresario a un gran activista.

Descanse en paz Alejandro Martí.