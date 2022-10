Morena le hace fuchi a la producción agrícola: Paloma Sánchez

La diputada federal priísta exigirá más presupuesto para el campo de Sinaloa en 2023, pues el Presupuesto de Egresos no resuelve los problemas que aquejan a los pequeños y medianos productores de la entidad.

JOVIRA

Ante la insuficiencia del Presupuesto de Egresos 2023 frente a las necesidades del campo, Paloma Sánchez, diputada federal del PRI, se comprometió a exigir durante la discusión por incrementos significativos al presupuesto de fertilizantes, financiamiento y créditos agrícolas, fomento a la productividad, y sanidad e inocuidad agroalimentaria, para buscar una mayor productividad del campo sinaloense y mayores ingresos para los productores.

En reunión con la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), que encabeza Marte Nicolás Vega Román y agrupa a más de 30 mil productores de la entidad, expuso que hoy el campo mexicano sufre por falta de inversión, por la volatilidad de los mercados, la pobreza del medio rural, el cambio climático y la sequía, así como por las afectaciones a las cadenas de suministro globales.

Sin embargo, dijo, el Presupuesto de Egresos que propone el gobierno de Morena para 2023 no tiene como prioridad la producción agrícola. Al contrario, “insiste con mantener programas que no contribuyen al fomento de la productividad, al financiamiento de las unidades productivas ni a la innovación para el campo. Por eso, si no se incrementa el presupuesto para las verdaderas necesidades de productores, mi voto será en contra de este proyecto”, puntualizó.

Explicó que México, a pesar de ser el noveno productor y séptimo exportador agroalimentario del mundo, no tiene soberanía alimentaria.

“Hoy se siembran casi 4 millones de hectáreas menos que en 2018 y la eficiencia de nuestra cosecha cayó de 96 a 85%. Además, en los últimos cuatro años, 150 mil personas perdieron sus empleos en las zonas rurales del país”, indicó.

En tanto, añadió Paloma Sánchez, el Programa de Precios de Garantía no tiene metas de cobertura ni de atención a productores basadas en criterios por región y producto.

En ese sentido, recordó que apenas hace unos días presentó una iniciativa que pone a los precios de garantía como un seguro de ingreso mínimo para pequeños y medianos productores, tomando en cuenta el Precio Medio Rural de cada entidad y la diversificación de productos.

Aunado a lo anterior, señaló que la sanidad e inocuidad agroalimentaria, tan necesaria para el consumo seguro de los alimentos, el próximo año tendrá un recorte de 3 mil millones de pesos, aun cuando se vive la peor inflación en más de 20 años y la canasta básica se ha encarecido en más de 14% este año.

Además, destacó, “con las recientes medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda en torno a permitir la libre importación de productos agroalimentarios sin regulación, la situación será peor para productores y consumidores, porque se ofertarán productos que no se sabe si son insalubres”.

“Sería un costo enorme para los productores de Sinaloa realizar esa medida, porque eliminará la exportación del maíz y el frijol, productos que tienen cosecha a la baja en los últimos años y con esto no van a controlar la inflación. Van a encarecer la producción y los productores no tendrán ganancias”, aseguró.

Agradeció y reconoció el valor del trabajo que realiza la CAADES, la cual representa alrededor del 20% del PIB de Sinaloa y se comprometió ante ellos a mantener un trabajo coordinado, a fin de apoyar las necesidades de los productores agrícolas del estado.