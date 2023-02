Le quitan la fiereza a la Jaguar

Tendrá el aval pese a preocupación de consejeros del INE y de la sociedad civil, y porque sólo hay un artículo en discusión, afirma el presidente de la Jucopo del Senado, sin embargo, subraya que la SCJN es la instancia que definirá la validez de la reforma, la cual acatarán en la Cámara Alta

JOVIRA

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, afirma que, a pesar de las preocupaciones de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de asociaciones civiles, el Plan B de la reforma electoral avanzará, pues sólo hay un artículo en discusión.

En un mensaje difundido en redes sociales, el líder legislativo mencionó que, aunque coinciden en algunas preocupaciones vertidas por los actores interesados en esta reforma, el Senado no puede hacer modificaciones a lo ya aprobado por ambas Cámaras.

Recordó que el denominado Plan B, conformado por seis leyes en materia electoral, fue agrupado para su discusión y, en su caso, aprobación, en dos bloques.

Uno de ellos, puntualizó, contiene dos leyes que ya fueron aprobadas y están vigentes, puntualizó, aunque se les impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se encuentran pendientes de resolución.

Aclaró que el otro bloque incluye cuatro leyes que están pendientes de trámite en el Senado mexicano; sin embargo, únicamente está pendiente de discusión y votación uno, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual habla sobre la transferencia de votos.

“Los otros 419 artículos ya fueron aprobados por ambas Cámaras y, de conformidad con el Artículo 72 Constitucional, la nueva discusión en el Senado de la República versará únicamente sobre el artículo o los artículos modificados, sin poder alterar de manera alguna los aprobados”, añade.

A pesar de ello, señaló Ricardo Monreal, las y los consejeros del INE y organizaciones civiles solicitaron audiencia con la Junta de Coordinación Política del Senado, en la cual fueron recibidos para escuchar sus inquietudes.

“Sobre el caso particular no tenían que convencerme; tan convencido estoy de sus preocupaciones, que en su momento voté en contra y emití un voto particular que pueden consultar en esta página. Enfrenté consecuencias y reacciones diversas, pero nunca he esquivado mi responsabilidad; hablar con la verdad es lo más congruente”.

Además, el legislador asentó que nunca ha dudado en asumir íntegramente las consecuencias de sus actos; sin embargo, subrayó que la SCJN es la instancia que definirá la validez de la reforma, la cual acatarán en el Senado.