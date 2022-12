La persecución política contra Christian Von Roehrich

Por el caso del cártel inmobiliario * La Fiscalía pide la detención del exalcalde de Benito Juárez

SABÁS HERNÁNDEZ

La Fiscalía de la Ciudad de México ha pedido una orden de detención contra el actual diputado y exdelegado panista de la demarcación Benito Juárez, Christian Von Roehrich (2015-2018) en el marco de las investigaciones sobre el cártel inmobiliario, según ha informado este jueves el portavoz del Ministerio Público, Ulises Lara.

Los “importantes” avances en las indagaciones han llevado a que las autoridades hayan arrestado a otros tres exfuncionarios de la alcaldía.

La explosión de una lavadora en una vivienda de la Alcaldía Benito Juárez fue el origen de una serie de investigaciones relacionadas a las obras irregulares realizadas en la demarcación capitalina. Las nuevas detenciones de los tres exfuncionarios se suman a las dos que se habían producido hasta el momento.

El exdirector de Obras y Desarrollo urbano de la Alcaldía, Nicias Aridjis, presunto líder del cartel inmobiliario, fue aprehendido en octubre por presunto enriquecimiento ilícito. Por esa misma razón, el exdirector general jurídico y de Gobierno durante dos administraciones panistas, Luis Vizcaíno, fue detenido tres meses antes, en julio.

Ismael “N”, José Ramón “N” y Alejandro “N” ya han sido trasladados al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a la espera de conocer su situación jurídica. El Ministerio Público detuvo a los tres por presuntamente haber utilizado su cargo político de manera ilícita.

Lara ha asegurado que uno de los exfuncionarios procesados ha aportado “datos de prueba sólidos” que podrían relacionar a personajes de “alto nivel jerárquico” de diferentes administraciones con delitos ocurridos en la alcaldía. Los datos se sumarían a las investigaciones ya realizadas y en proceso por el uso del suelo en la demarcación.

Von Roehrich fue delegado de la demarcación de Benito Juárez entre 2015 y 2018, un periodo que coincide las asignaciones realizadas tras el sismo. Al término de su mandato, el exdelegado ha fungido como diputado en el Congreso de la Ciudad de México, donde continúa como diputado por el partido Partido Acción Nacional (PAN).

A pesar de que continúa con un puesto público, Lara ha asegurado que en la capital no es necesario el juicio para proceder a la detención “ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional”, es decir, no cuentan con inmunidad legal.