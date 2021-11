Indignación por la falta de justicia en la alcaldía Álvaro Obregón

El senador pide al nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, investigar el patrimonio de su antecesor

POR JOVIRA

Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debe abrir cuanto antes una investigación a su antecesor en el cargo, Santiago Nieto, sobre su situación patrimonial, consideró el senador Juan Zepeda.

“Se está tardando, ya no lo tiene que declarar, lo tiene que iniciar”, dijo en entrevista el presidente de la Comisión Anticorrupción en la Cámara Alta.

“El que se lleva se aguanta: que predique con el ejemplo Santiago Nieto. ‘Oye, hay duda no de su boda, no de las razones que lo motivaron a ir allá, sino sobre su patrimonio, inexplicable, bueno, pues que lo explique”, añade.

Poco antes de su boda en Guatemala, Nieto adquirió una casa de 24 millones de pesos, y en entrevista con el diario REFORMA, el nuevo titular de la UIF dejó entrever que al ex funcionario se le podría indagar.

“Celebro las declaraciones del ahora titular, Pablo Gómez, pero ojalá vaya reivindicándose en el quehacer cotidiano al frente de esa oficina, para que no haya impunidad y se termine la corrupción; pero también hago un exhorto a Pablo Gómez para que no caiga en los excesos de protagonismo o de revancha política a los cuales acudió Santiago Nieto, en su momento, como titular de esa poderosa oficina. Que sea muy discreto Pablo Gómez porque ese trabajo no tiene por qué ser de protagonismos, de declaraciones a la ligera”, recomendó.

A juicio de Zepeda, el mensaje de Gómez es pertinente, porque habla del espíritu que le quiere imprimir a la UIF por algo muy sencillo, que no haya complicidades ni impunidad para todo aquel que violenta la ley.

“El tema particular del patrimonio del ex titular de la UIF, con una casa que asciende a 24 millones de pesos, que no se puede pagar con el sueldo austero que hoy devengan los titulares del gobierno, mínimamente creo que sí es motivo de una investigación”, consideró el legislador.

“Creo que con la vara que midió Santiago Nieto, debe de ser medido, ni más ni menos…, esas son las veleidades de la vida. Hoy estás arriba, mañana estás abajo, y que así con el mismo terror que infundió Santiago Nieto a muchos que investigó y les congeló cuentas, dejándose llevar por sospechas, infundios o rumores, pues que ahora él haga lo mismo”.