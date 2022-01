Hagamos a un lado los odios y rencores: AMLO

El Presidente desea a todos los mexicanos mucha felicidad y subraya que tiene fe en el porvenir

POR JOVIRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que 2022 será un mejor año para México y subrayó que tiene fe en el porvenir.

“(Hubo) momentos muy difíciles, este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor, tengo mucha fe en el porvenir”, expresó.

En un video grabado en uno de los jardines de Palacio Nacional, con motivo del Año Nuevo, el Primer Mandatario deseó a todos los mexicanos “de corazón y de manera sincera” que les vaya bien.

“Que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad, y no olvidar que sólo siendo buenos podemos ser felices”, comentó.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, presumió que tiene una “gran” familia y que se siente querido y afortunado.

“La familia … y en el sentido más amplio, no sólo la familia tradicional, la familia que tiene que ver con la gente que uno quiere más, los más cercanos”, mencionó.

“Aunque yo, la verdad, voy a presumir, tengo una familia muy grande, porque quiero mucho, mucho, mucho, mucho a bastante gente y me siento querido también, soy correspondido, soy afortunado”, añade.

En medio del aumento de contagios de Covid-19, López Obrador convocó a abrazarse este Año Nuevo.

“Es muy importante el que nos abracemos todos y que hagamos a un lado los odios, los rencores, las malas acciones”, planteó.

“Hay que hay que pensar que sólo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material, o no sólo es el dinero, la fama, los títulos”.

El Ejecutivo federal repitió -como lo ha dicho en muchos discursos- que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, porque el “tribunal” más importante es la conciencia.

“Sí existen los jueces ¿no?, que nos juzgan, pero el tribunal más importante es nuestra conciencia, estar bien al interior de nosotros y para estar bien al interior de nosotros hay que amar mucho”, agregó.

“Hay que llevar a la practica el amor al prójimo, por eso es ser feliz con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo, y repito, bueno, coincidimos, nos va ir muy bien, que viva la felicidad y que viva la fe en el porvenir”, enfatiza el Presidente.