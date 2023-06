Francisco Chíguil, a rendir cuentas ante la justicia

Comparecerá el alcalde de la Gustavo A. Madero el 11 de julio ante juez de control por muertos del ‘News Divine’

ILDEFONSO PEREYRA

Después de 15 años de ocurrida la tragedia en la discoteca ‘News Divine’, el actual alcalde en Gustavo A Madero, Francisco Chíguil Figueroa, comparecerá ante un juez de control por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Familiares de las víctimas consideraron que es otro recurso que agotarán hasta sus últimas consecuencias, mediante el cual pretenden obtener justicia, que no se ha materializado en década y media.

Claudia Martínez Alcalá, madre de Jennifer, sobreviviente del fallido operativo en la discoteca, donde murieron 12 personas, señaló que tras la intervención de penalista Teófilo Benítez Granados el caso resurgió nuevamente en los tribunales y en la Fiscalía General de justicia capitalina, en donde se pretendía dar carpetazo.

Explicó que a la fecha ningún servidor público, que participó en el operativo del 20 de junio de 2008, está preso.

Tampoco se ha hecho la reparación integral del daño y en la actual administración dejaron de proveerle los insumos para mantener viva a su hija Jennifer, quien sufrió una lesión cerebral por las asfixia que le causó el aplastamiento, mientras los policías mantenían cerrada la puerta de salida.

“Tendrían que hacerse cargo de acuerdos firmados, no les importó nada, pero nos han dejado en pleno abandono, aunado a todo los que nos hicieron, eso no tendría que ser, mi hija en ese tiempo tenía 15, y ahorita el 2 de junio cumplió 30 años, tenemos 15 años de este episodio tan doloroso, y por fin tenemos ayuda de alguien y el doctor Teófilo Benítez logró que el caso no fuera cerrado y ahora que Chíguil vaya ante un juez”, enfatizó Claudia Alcalá.

Por esa razón, el próximo 11 de julio, Francisco Chíguil Figueroa y Rafael Bustamante, entonces director general jurídico y de Gobierno en lo que era la delegación Gustavo A. Madero, están citados por la autoridad judicial para comparecer y escuchar la imputación en su contra.

Esta audiencia se realiza con base en el derecho de las víctimas a impugnar la no vinculación a proceso de los funcionarios y ex funcionarios, que en su momento admitieron la reapertura de la discoteca.

La cita para Chíguil Figueroa y Bustamante es el 11 de julio en el Reclusorio Norte, en la que pedirán al juez lleve al actual funcionario y su ex colaborador, puesto que existen pruebas suficientes que los involucra en dicho caso, al haber permitido que el News Divine volviera a prestar servicio e incluso a menores de edad.

Este martes se cumplen 15 años de la tragedia en la que murieron 8 jóvenes, ente ellos tres menores de edad, cuando los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública ingresaron sin tomar algún protocolo de actuación, provocando una estampida que ocasionó el cierre de las puertas donde murieron asfixiados y aplastadas en total 12 personas.

Ha pasado década y media y su lucha no termina. Ya en seis ocasiones la Fiscalía de la Ciudad de México ha querido exterminar el caso, cerrarlo por completo, pero ahora las víctimas del caso News Divine podrían tener justicia, pues el juez de control dio entrada a su impugnación, contra quien fuera jefe delegacional cuando sus hijos murieron por un mal operativo del gobierno.

Las carpetas de investigación contra Chíguil Figueroa son CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2313/06-2018 Y CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2314/06-2018.