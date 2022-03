Excesos en la aduana de Tijuana

Por órdenes militares se despide a cientos de trabajadores en las aduanas fronterizas ubicadas al norte y sur del país

ILDEFONSO PEREYRA

Con la llegada de la Cuarta Transformación no se respetan los derechos laborales.

Resulta que alrededor de 400 despidos de las aduanas fronterizas del norte y sur del país se llevarán a cabo a partir del 1 de abril.

Las vacantes serán ocupadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina que no han ocupado con anterioridad un puesto similar.

OCEs y verificadores civiles están con los nervios de punta y serán despedidos sin justificación alguna.

La instrucción fue girada por el general Ramiro Gómez Contreras sin revisar previamente la labor de cada uno de los trabajadores que empezarán el segundo trimestre del 2022 formando parte de las estadísticas del desempleo.

Los diferentes titulares de las aduanas fueron notificados a través de correos electrónicos sobre los cambios, sin la oportunidad de tener voz para tal decisión.

La técnica, especialización y experiencia serán borrados de los recintos aduaneros para cumplir con el capricho de poder que se les ha dado a los militares.

No bastó con la recaudación récord del año pasado en las aduanas para darles un voto de confianza a quienes no pertenecen a las filas castrenses, pero tiene el mismo derecho al trabajo.

Hoy la militarización del país no sólo es en las calles, también abarca fronteras y proyectos federales insignia.