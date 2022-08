En vez de hablar, mejor que Narro presente pruebas: Monreal

“No nos ayuda eso, en denuncias simplemente por la espectacularidad. No, que presente las pruebas y que vaya hasta el fondo”, advierte el presidente de la Jucopo del Senado

JOVIRA

Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de mayoría en el Senado, rechazó los señalamientos de su compañero de bancada José Narro, quien acusó que en la Cámara Alta no se aplica la Austeridad Republicana.

El también presidente de la Jucopo del Senado lo invitó a presentar pruebas y no dejar sus denuncias sólo en declaraciones.

Monreal Ávila exhorta a Narro Céspedes que, si tiene las pruebas de sus dichos, que presente las denuncias correspondientes porque él, dijo, no recibe ni un solo cinco de prerrogativas.



Se ha aplicado reducción de gastos superfluos como viajes internacionales y hoy los senadores ganan menos que antes, enfatiza Ricardo Monreal.

“No, yo creo que el Senado desde hace cuatro años se redujo drásticamente su presupuesto y sí ha habido un proceso de austeridad; los dos años no ha habido viajes internacionales.

“Yo creo que él debería aportar las pruebas y hacer las denuncias pertinentes, y no quedar en una declaración. Es lo que le aconsejo”, afirmó.

Monreal recordó que se redujo casi un 30 por ciento, desde hace dos años, los gastos del Senado, información que, afirmó, puede verificarse.

“Y además es muy fácil, la Auditoría Superior de la Federación está haciendo auditorías, no tenemos ningún problema, pero yo le recomendaría al senador Narro, si tiene elementos de prueba, que no se quede en la declaración, que presente la denuncia y presente las pruebas, para que no se quede sólo en deteriorar al Senado.

“No nos ayuda eso, en denuncias simplemente por la espectacularidad. No, que presente las pruebas y que vaya hasta el fondo, porque en el caso mío, no recibo un solo cinco, más que mi dieta, que son 119 mil pesos”, insistió.



Al cuestionarle sobre la posibilidad de que la elección interna de Morena, celebrada el fin de semana, causó fracturas al interior de su bancada, el senador de Zacatecas consideró que el grupo parlamentario “está más unido que nunca y la bancada está unida en lo fundamental”.

“Tiene sus opiniones, como en todas partes”, agrega.