En conflicto con INE no asumir posiciones fatales ni desencuentros totales: Monreal

Para solucionar el conflicto de prerrogativas, la jefa de Gobierno propone un adelanto de las aportaciones con cargo al próximo año

POR SERGIO ROMERO

Aunque planteó aceptar una reunión con la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, en caso de que ella lo solicite; la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que sería para recibir una explicación sobre el gasto del IECM y descartó cualquier aumento presupuestal.

Después de que el Instituto informó que, desde el inicio del 2021 alertó por la insuficiencia de recursos tras el recorte de 27 por ciento y ahora no ha podido entregar 70 millones de pesos en prerrogativas a partidos políticos, Sheinbaum repitió sus críticas hacia el organismo al acusar que no se supo administrar.

Expresa que una alternativa sería adelantarle parte del dinero aprobado para ejercer en 2022, pero no una entrega adicional.

“En todo caso, lo que estamos viendo es si puede haber adelantos al presupuesto que ya fue aprobado del próximo año, pero ya tendríamos que tener una reunión con la presidenta del Instituto Electoral para ver estas condiciones”, dijo.

“Pero los gastos, el presupuesto que tuvo el Instituto Electoral, mil 686 millones; de los cuales 400 iban destinados a los partidos políticos. Entonces, ellos utilizan lo que es disposición constitucional y legal de aportación a los partidos políticos, pero no sabemos en qué”.



El IECM advirtió que, en caso de no recibir un incremento presupuestal para 2022, podrían enfrentar durante el siguiente año situaciones similares a las que se encuentran en la actualidad.

Claudia dijo que su Administración no tiene recursos guardados, por lo que no se contemplan ampliaciones presupuestales.

“Si la presidenta del Instituto Electoral solicita, por supuesto, una reunión, con gusto la haremos. Pero en todo caso, puede haber adelanto de las aportaciones con cargo al próximo año. Pero de que ‘una ampliación líquida’, ¿pues de dónde salen los recursos? No es que tengamos un guardado cada año”, expresa la mandataria capitalina.