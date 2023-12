En cinco años se ha transformado a Chiapas: Rutilio Escandón

Es un estado más próspero, inclusivo y con justicia social, expresa el mandatario estatal al presentar su quinto informe de gobierno ante el Congreso del estado y con la presencia de la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya * El estado cuenta con finanzas públicas sanas, en lo que va de la administración no se ha generado deuda alguna, añade

MAJO VALENCIA

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas presentó su quinto informe de gobierno ante el Congreso estatal, donde subrayó el trabajo incansable que se ha realizado en estos cinco años para transformar a Chiapas, que ahora refleja ser un estado más próspero, inclusivo y con justicia social.

Con la presencia de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, representante personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo estatal expresó su satisfacción porque hoy Chiapas es un referente de crecimiento económico y de abatimiento de la pobreza a nivel nacional, gracias a las políticas públicas de la Cuarta Transformación, que encabeza el Primer Mandatario federal.

Asimismo, señaló que el estado verdaderamente democrático, no solamente se expresa en el discurso, se debe cumplir y materializar en bienestar para el pueblo. “Es necesario que, quienes tenemos la responsabilidad de administrar los recursos públicos, demostremos nuestra honestidad y compromiso, respetando la ley”.

En este sentido, refirió que el respeto a la voluntad popular es la piedra fundamental para que Chiapas siga progresando, generando hermandad y solidaridad, por ello, ante el próximo proceso electoral, Escandón Cadenas se comprometió a ser respetuoso, generar condiciones de imparcialidad y, sobre todo, a velar por el respeto al derecho de las y los chiapanecos de elegir libremente a sus autoridades.

“Como ciudadano, soy parte de un movimiento nacional de despertar conciencias desde hace más de tres décadas; pero hoy, mi labor prioritaria es seguir generando unidad entre todos los chiapanecos. Me siento más gobernador de todos y todas que militante de una fuerza política. Mi gobierno tiene la misión de resolver los problemas, no de crearlos; los latidos de corazón de todos han abierto camino al diálogo y a la prosperidad; me honra y emociona presumir que tenemos un gran pueblo: trabajador, orgulloso de sus raíces, solidario, un pueblo grande, grande, grande. ¡Viva Chiapas!, ¡viva México!”, enfatizó.

En el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en cumplimiento a los artículos 46 y 59, Fracción XVIII de la Constitución Política de Chiapas, Escandón Cadenas entregó su Quinto Informe de Gobierno a la presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez, y detalló la situación de los diversos ramos de la Administración Pública Estatal ante las diputadas y los diputados de la LXVIII Legislatura y para conocimiento del pueblo chiapaneco.

EJE 1. GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO

Como parte de las acciones destacadas en este primer eje trazado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, Escandón Cadenas subrayó que con el propósito de seguir privilegiando el diálogo respetuoso y la conciliación, para alcanzar mayor unión entre los diversos sectores sociales y reestablecer la seguridad, la convivencia y cultura de paz, se realizaron 767 acciones, entre pláticas, talleres, cursos, eventos deportivos y ambientales, como parte del Programa de Reconstrucción del Tejido Social.

En cinco años se celebraron 37 sesiones ordinarias del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno y se ejecutaron mil 511 acciones de salud, educación y ayuda humanitaria a personas en situación de desplazamiento de los municipios de Aldama, Cintalapa de Figueroa, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas y Zinacantán.

Como medida de protección al ambiente y fomento al turismo, se da seguimiento a la limpieza permanente del Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde este año se retiraron 9 mil 135 metros cúbicos de residuos sólidos; en cinco años, suman 38 mil 821 metros cúbicos de residuos retirados. “Ahora podemos presumir al Cañón del Sumidero, porque está transparente como lo merece esta maravilla natural”.

En materia de resiliencia y gestión de riesgos, dijo, se han aprobado, en cinco años, 349 proyectos con una inversión de 2.2 millones de pesos y creado comunidades resilientes mediante los más de 10 mil 300 Comités Comunitarios de Protección Civil.

A través de la Unidad de Apoyo de Rescate Aéreo se efectuaron 3 mil 032 operaciones, de las cuales solo en el 2023 se realizaron mil 108, demostrando así, apuntó, que estas aeronaves están al servicio del pueblo en casos de urgencias médicas, combate de incendios y seguridad, y que los gobernantes se trasladan a ras de tierra.

“Hemos logrado atender 861 siniestros relacionados con fuego, 151 con agua y aire. Así también, atendimos 338 retiros y captura de fauna; 330 solicitudes de otros servicios, 82 búsquedas y rescate de personas; y 338 atenciones prehospitalarias. En lo que va de la administración suman 10 mil 188 servicios”, agregó.

Escandón Cadenas destacó el avance de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, al colocarse como líder en el sector académico a nivel nacional e internacional; prueba de ello es el notorio incremento de la matrícula, que actualmente es de 8 mil 905 estudiantes, en comparación al 2018, cuando solo contaba con 183, lo que representa un crecimiento de más de 4 mil por ciento.

De dicho universo, 3 mil 138 han concluido su formación académica, haciendo hincapié en la primera generación de la carrera de Piloto Aviador que egresó en este año, siendo un parteaguas en la historia de la aviación civil en Chiapas.

Derivado de la política de austeridad, el gobernador aseguró que actualmente Chiapas cuenta con finanzas públicas sanas, y en lo que va de la administración no se ha generado deuda alguna.

Al contrario, en cinco años, se pagaron más de 6 mil 567 millones de pesos de la deuda pública que incluye la liquidación de la deuda indirecta bancaria, y una disminución significativa del 8.39 por ciento de la deuda existente al inicio de la administración. Además, subrayó, también se pagó toda la deuda privada en Chiapas, que eran más de 40 mil millones de pesos.

En atención a las demandas del sector educativo, se efectuaron pagos ordinarios y de años anteriores a docentes por concepto de sueldos, receso escolar, aguinaldo y otras prestaciones, por más de 2 mil 441 millones de pesos.

Asimismo, se mejoraron las calificaciones crediticias de la deuda pública, luego de que la agencia calificadora Fitch Ratings aumentó en un nivel la calidad crediticia para el Estado, la cual queda en AA (Doble A) con perspectiva estable; adicionalmente, ratificó la calificación para la deuda pública y de la emisión bursátil en AAA (Triple A).

Señaló que, conforme al Barómetro de Información Presupuestal Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad, Chiapas destaca a nivel nacional como una de las 12 entidades con una calificación de cumplimiento de 100 por ciento, pasando de la posición 30 al primer lugar, derivado de las buenas prácticas para transparentar la información presupuestal, entre 2019 y 2022.

Tras mencionar que, en cinco años se realizaron más de mil 250 reuniones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad Estatal, el gobernador informó que con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Chiapas presenta una disminución del 31 por ciento y registra 58 por ciento menos en delitos de alto impacto. Lo anterior, indicó, ubica a la entidad con el menor número de víctimas de delito y menor índice de delitos por cada 100 mil habitantes.

Resaltó la inversión de más de mil 746 millones de pesos a favor del bienestar y la paz pública, al tiempo de mencionar la realización, en cinco años, de 142 operativos de desalojo y la recuperación de 44 mil 157 hectáreas, de las cuales, 24 mil 512 son áreas naturales protegidas y 19 mil 645 pertenecen a particulares. A ello, se suma el desalojo reciente de otras mil 700 hectáreas que estaban invadidas en Palenque, Playas de Catazajá, Salto de Agua, entre otros municipios.

Detalló que con una inversión de 80.3 millones de pesos, se fortaleció el equipamiento de los elementos policiales, así como la modernización tecnológica en equipo e infraestructura y la prevención social de la violencia y la delincuencia. Además, en cumplimiento al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se logró un incremento salarial del 13 por ciento para el personal policial de 82 municipios.

Con relación al proyecto Escudo Urbano C5, actualmente se cuenta con la aplicación móvil y en cinco años se adquirieron mil 887 cámaras, con una inversión de 849 millones de pesos. A la par, se benefició a 62 municipios con los sistemas de videovigilancia y centros de monitoreo para la atención ciudadana.

En materia de Certificación Único Policial, se tiene un avance del 76 por ciento, luego de que al inicio de esta administración solo el 15 por ciento de policías contaban con este requisito. “Continuaremos trabajando hasta alcanzar la totalidad para que haya elementos más y mejor preparados al servicio del pueblo de Chiapas”.

EJE 2. BIENESTAR SOCIAL

Respecto a los pueblos indígenas, precisó que este año se destinó mil 948.1 millones de pesos en obras pública y se contribuyó a la alfabetización; en cinco años se pasó de 410 a mil 75 egresados universitarios que hablan alguna lengua indígena, y se han creado 13 sedes universitarias, 10 en municipios indígenas, sumándose las 25 Universidades del Bienestar del Gobierno Federal. En lo que va de esta administración se han invertido más de 9 mil 129 millones de pesos, contribuyendo a la prosperidad y vida digna de los pueblos indígenas.

En apoyos sociales, con el programa Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa, de 2019 a 2023 se entregaron más de mil millones de apoyos alimentarios, con una inversión de 4 mil 297 millones de pesos. Casi 500 mil personas beneficiarias reciben el segundo alimento. Con el proyecto Alimentación a familias vulnerables y a grupos en situación de emergencia, se han beneficiado 442 mil 200 personas, con una inversión de 615.5 millones de pesos.

El gobernador sostuvo que, con la suma de estrategias y programas del Gobierno Federal y Estatal, de acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Chiapas se logró una mejora muy significativa, ya que el indicador en situación de pobreza disminuyó 10.63 por ciento en comparación al 2018.

“Esta reducción del índice de pobreza es resultado de uno de los postulados de la filosofía política de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres. Este gran logro es un hecho sin precedentes en la historia de Chiapas; lo que comprueba la efectividad de las políticas sociales de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, resaltó.

Para la inclusión social, este año a través del Sistema DIF Chiapas se otorgaron 6 mil 273 ayudas técnicas y funcionales, en beneficio de 5 mil 354 personas. En cinco años se ha beneficiado a 59 mil 526 personas con 75 mil 555 apoyos de ayudas técnicas con una inversión de 280 millones de pesos.

Se han entregado 7 mil 637 microcréditos, en beneficio de 7 mil 403 mujeres. En el Fortalecimiento para el Bienestar y Empoderamiento de las Mujeres en Chiapas, en cinco años suman 30 mil 190 acciones en 40 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, en beneficio de 52 mil 471 mujeres y 7 mil 412 hombres. Para atender la Alerta de Violencia de Género se han brindado 18 mil 890 acciones de servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social, en beneficio de 36 mil 278 mujeres y 18 mil 077 hombres de 16 municipios.

En cinco años, se reconvirtieron 850 unidades médicas, que representa el 85 por ciento de todos los espacios de salud, con una inversión de más de mil 236 millones de pesos. Asimismo, se dotó de mobiliario, equipamiento e instrumental médico nuevo a 850 unidades de salud con una inversión superior a los mil 119 millones de pesos.

Se han construido 12 Clínicas para la Atención de Parto Humanizado en las diferentes regiones de la entidad, en beneficio de más de un millón de mujeres en edad fértil sin protección social en salud. Ha sido reconocido por ser un modelo único en el país, porque la atención integral obstétrica es brindada únicamente por mujeres.

Resaltó la inauguración del Centro de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud “Chiapas de Corazón”, con capacidad para almacenar más de 30 millones de piezas, y destaca por ser el almacén de medicamentos e insumos más grande en el país, con lo que se surte el 100 por ciento de las recetas. Asimismo, se ha fortalecido la Red de Frío.

Expresó que Chiapas está a la vanguardia en el servicio especializado de hemodiálisis, en lo que va de la administración, se realizaron 26 mil 960 sesiones integrales de hemodiálisis, en beneficio de mil 520 pacientes con enfermedades crónicas renales. Se han reducido enfermedades por vectores, como el paludismo, que de 2018 a 2022 presenta una disminución en la incidencia de 79 por ciento.

En cinco años, se cuenta con 10 Convoyes de la Salud para acercar a la gente más necesitada la atención médica en zonas marginadas, mediante los cuales se realizaron 236 mil 299 consultas y se efectuaron 586 mil 676 estudios de laboratorio y gabinete, en beneficio de habitantes de los 10 distritos de salud.

Se han alcanzado cifras históricas en materia de donación de sangre, donde Chiapas sobresale a nivel nacional; acerca de la donación y trasplante de órganos, en cinco años, se procuraron 44 órganos, 25 córneas, 16 riñones, dos hígados, un pulmón, así como piel y hueso. En lo que va de la administración, se trasplantaron 51 órganos y 30 córneas, 17 trasplantes de riñón de donadores vivos y cuatro de riñón de origen cadavérico, en beneficio de 51 personas.

Reconoció al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chiapas por refrendar logros, como la Medalla de Reconocimiento al Mérito, que acredita la competencia técnica avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Con el respaldo de la Secretaría de Salud federal, en Chiapas se ha establecido la estrategia pública Tamiz Metabólico Neonatal, que permite la detección oportuna de padecimientos en el recién nacido.

El Ejecutivo estatal apuntó que este año Chiapas obtuvo el segundo mejor resultado en la historia de la entidad desde el año 1999 en Juegos Nacionales Conade, donde las y los atletas chiapanecos obtuvieron 76 medallas, de las cuales 19 fueron de oro, 30 de plata y 27 de bronce. También se ha entregado el Premio Estatal de la Juventud a 88 jóvenes.

EJE 3. EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA

Con el fin de reducir la pobreza y la marginación, explico, este año se invirtieron 20.2 millones de pesos en la alfabetización de jóvenes y adultos. Fueron capacitados 12 mil 399 docentes y directivos en temas relacionados con la Nueva Escuela Mexicana, y para reducir el abandono escolar, se otorgaron 7 mil 617 becas a niñas y niños de escasos recursos económicos, lo que significó 12 millones de pesos, y permitió que Chiapas sea la entidad que mejor combate el analfabetismo por tercer año consecutivo.

Para brindar una educación de calidad se construyeron y rehabilitaron mil 520 espacios escolares con una inversión por arriba de los 889 millones de pesos. Se entregaron 600 equipos de cómputo a los centros educativos del Cobach y telebachilleratos, e internet satelital a 144 planteles.

Acotó que en lo que va de la administración se han entregado 962 pantallas, 885 tabletas electrónicas, mil 650 mini PC, mil 568 uniformes escolares, 599 kits deportivos y mil 616 paquetes de material educativo para estudiantes de nivel básico, entre otros.

En esta materia, resaltó que Chiapas destacó en seis concursos nacionales e internacionales, así como por obtener el primer y segundo lugar por el Cecyte-Chiapas en el Torneo Internacional Girl Powered 2023. En cinco años se incorporaron 20 nuevos programas educativos en licenciaturas, posgrados, maestría y doctorados, y se crearon 82 sedes virtuales de la Universidad Autónoma de Chiapas.

En materia de ciencia y tecnología, informó que se destinaron 82.2 millones de pesos para proyectos de investigación, fomento de las vocaciones científicas y formación de recursos humanos de alto nivel; 28.3 millones de pesos para la remodelación del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología; 20.8 millones de pesos al proyecto de diseño y desarrollo de prototipo de estación terrena, y recurso humano especializado en materia satelital, así como la entrega de mil 766 equipos de internet a escuelas públicas, hospitales, parques, entre otros.

Escandón Cadenas dio a conocer que, con el objetivo de conservar las tradiciones de cada región, se aumentó la cobertura cultural de 73.39 a 83.06 por ciento, que equivale a 103 municipios atendidos por medio de brigadas en las 48 casas de cultura y ocho centros culturales del estado.

También se destinaron 109.5 millones de pesos para el fomento de las manifestaciones culturales y artísticas: 47.3 millones de pesos a la restauración, rehabilitación y reconstrucción de 18 espacios, y 23.5 millones para festivales y concursos artesanales. Además, con 38.6 millones de pesos, se otorgaron mil 648 apoyos a creadores artísticos.

EJE 4. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

El gobernador indicó que, conforme a los datos más recientes del IMSS, Chiapas reporta nuevamente un máximo histórico con 257 mil 279 afiliados, que representa un incremento de 14 mil 971 empleos respecto al mismo periodo del año anterior y un incremento de 30 mil 385 empleos respecto al sexenio anterior.

En cinco años, suman 245 empresas instaladas, con una inversión privada de 9 mil 436.9 millones de pesos, que generó 15 mil 950 empleos. Ha detonado la inversión extranjera directa, durante el periodo 2019-2023 recibió más de 848 millones de dólares. Y se consolidó la propuesta de inversión de Grupo Maravilla de Guatemala y de la empresa maniobrista Aeromarítima, S.A. de C.V., todas con un potencial de inversión de alrededor de mil 500 millones de pesos y la generación de mil 300 empleos directos y 5 mil indirectos.

Aseguró que gracias a la visión del presidente López Obrador, en materia ferroviaria se rehabilita la línea K, que va desde Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas. Además, se realiza la línea FA como parte del proyecto del Tren Maya, que tendrá conexión con Coatzacoalcos, Veracruz, hacia la Península de Yucatán, lo que permitirá el impulso de las actividades comerciales. Se rehabilita el Recinto Fiscalizado Estratégico en Puerto Chiapas.

Precisó que, como estrategia para la reactivación económica, a través del Programa Impulso Nafin + Chiapas se apoyó a 980 empresas con financiamientos por mil 929 millones de pesos y la conservación de 15 mil empleos. Refirió que esta administración ha realizado una aportación histórica de 130 millones como fondo de garantía. Cabe destacar que, gracias a estos avances, el Instituto Mexicano para la Competitividad posiciona a Chiapas en segundo lugar nacional con mayor tasa de crecimiento en los últimos tres años del PIB con 2.6 por ciento.

Sostuvo que se ha fortalecido la certificación con el sello distintivo México Chiapas Original a 517 productos y ocho servicios de empresas en los rubros de artesanías, ámbar y turismo, entre otros. Se ha dignificado y apoyado la actividad artesanal, mediante concursos de reconocimiento y las actividades de comercialización de productos de arte popular.

En cuanto al turismo productivo y sostenible, señaló que Chiapas se ha convertido en el principal destino de turismo de naturaleza en México, muestra de ello es que en cinco años se registró una afluencia superior a los 32.3 millones de visitantes, con una derrama económica de 92 mil 622 millones de pesos. En promedio anual, 6 millones 463 mil 497 personas visitaron el estado, que supera en 16.65 por ciento a la administración anterior, pese a la pandemia.

La conectividad aérea con las nuevas rutas permite que hoy Chiapas esté comunicado con nueve destinos nacionales y uno internacional. En cinco años, en los aeropuertos internacionales de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula arribaron 8 millones 296 mil 153 pasajeros y se registraron 62 mil 828 operaciones. Chiapas cuenta actualmente con seis Pueblos Mágicos, resaltando que, en la presente administración, se otorgó esta categoría a Copainalá y Ocozocoautla.

Al hablar de ordenamiento territorial y obras públicas, Escandón Cadenas señaló que, con el programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra y el apoyo de los ayuntamientos, de 2019 a 2023, se realizaron 5 mil 269 acciones de certeza jurídica con entrega de escrituras a igual número de familias en 29 municipios.

Con el Programa Nacional de Reconstrucción, se ha rehabilitado 3 mil 177 viviendas en 18 municipios afectados por el sismo de 2017. De acuerdo con la última medición del Coneval, se mejoró el indicador del porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda, que representa una disminución de 1.45 por ciento, en comparación al 2018.

Para el mejoramiento de la movilidad vehicular y modernización de la imagen urbana, en el periodo 2022-2023 se construyeron tres pasos vehiculares a desnivel, dos en el Libramiento Sur y uno en el Libramiento Norte. En los primeros meses de 2024 se inaugurará el paso vehicular a desnivel en el Libramiento Norte Oriente y crucero Andrés Serra Rojas.

Se han pavimentado más de 1 millón 4 mil metros cuadrados de calles y avenidas en 68 municipios, con una inversión superior a 2 mil 191 millones de pesos. En electrificación rural, en cinco años se beneficiaron a 37 municipios; se han mejorado inmuebles deportivos y recreativos, y se construyeron y modernizaron 16 mercados públicos en 16 municipios.

Para hacer efectivo el derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial, inclusión e igualdad, Chiapas es la primera entidad en impulsar el proyecto Taxi Seguro para Mujeres, otorgando 260 concesiones operadas exclusivamente por conductoras en los municipios de Palenque y Tuxtla Gutiérrez.

Por otra parte, con el objetivo de asegurar el derecho de acceso al agua limpia, en cinco años se realizaron 132 acciones de infraestructura de agua potable y alcantarillado, con una inversión de más de mil 420 millones de pesos. Para el mejoramiento de los caminos que enlazan regiones productivas, se realizaron acciones de construcción, reconstrucción y conservación de 14 mil 919 kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales; se construyeron 26 puentes, así como la conservación y reconstrucción de 122.

En infraestructura aeroportuaria, detalló que se construye la terminal de carga aérea, en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, con una inversión de 191.8 millones de pesos. En cinco años se ha invertido 603.5 millones de pesos en la modernización de este espacio aéreo.

En materia de reconstrucción de templos y monumentos históricos que constituyen el patrimonio cultural, en esta administración se reconstruyeron, modernizaron y rehabilitaron 65 inmuebles en 29 municipios, con una inversión de 258.6 millones de pesos.

Sobre desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura, sostuvo que en cinco años se realizaron cuatro ediciones del Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón, que generó una derrama económica de 32.7 millones de pesos y promesas de compraventa por 112.2 millones de pesos. Se realizaron 45 ediciones del Tianguis de Corazón, beneficiando a 719 agroempresas, con una derrama económica de 33.6 millones de pesos.

A través del Programa Fertilizantes para el Bienestar se entregaron 491 mil 221 paquetes, y con Maíz de corazón, seguridad alimentaria, más de 43 mil 500 paquetes. En cinco años se han distribuido un millón 135 mil 970 plantas frutales para seis mil 815 hectáreas, en beneficio de 26 mil 249 agricultores.

Mediante el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se realizaron campañas fitosanitarias para el manejo de cultivos agrícolas, atención contra las plagas de los cítricos, mosca de la fruta, la langosta, el cafeto y moko del plátano; y campañas zoosanitarias de prevención, detección, control y erradicación de la tuberculosis, brucelosis, rabia paralítica bovina, garrapata, porcina, aves y varroasis

A fin de impulsar la comercialización pecuaria, en cinco años se han celebrado 19 exposiciones ganaderas, con una derrama económica de 304.9 millones de pesos, se implementó el sello ganadero Productividad y Conservación para el Medio Ambiente, Ecogan Chiapas, primero en el país que avala una ganadería sostenible, lo cual permite acceder a mercados diferenciados a nivel nacional e internacional.

Para fortalecer las cadenas productivas, elevar la productividad y la economía de las zonas rurales, a través de los Centros de Reproducción de Especies Piscícolas ubicados en las regiones Soconusco, Maya, Norte y Frailesca, se ha destinado 13 millones de pesos para la producción de 49 millones 150 mil crías de mojarra, lo que significó 9 mil 246 toneladas de carne de pescado en fresco, con un valor comercial de 380.8 millones de pesos.

Y a través del Centro Reproductivo Genético de Camarón, en cinco años se han sembrado 91 millones de poslarvas con una inversión de 9.2 millones de pesos, para la producción de mil 876 toneladas de camarón, con un valor comercial de más de 158 millones de pesos.

EJE 5. BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En este rubro, el mandatario reiteró el trabajo que su gobierno impulsa para combatir el cambio climático, muestra de ello, lo fue la Magna Reforestación 2023, en la que se donaron 874 mil 439 plantas de las especies de bojón, caobilla, cedro, ceiba, guanacastle, guash, hormiguillo rojo, matarratón, matilisguate, primavera y ramón, para restaurar 3 mil 123 hectáreas, con la participación de 5 mil 088 personas de 71 municipios.

Asimismo, informó, se fortaleció la infraestructura de los campamentos tortugueros en los municipios de Tonalá y Acapetahua, así como del Centro de Conservación para la Investigación y Atención del Manatí en Catazajá, acciones que, dijo, no se realizaban desde el 2015.

En este acto, el Ejecutivo estatal dio a conocer que, para garantizar la calidad y reutilización del agua residual, en cinco años se trataron 146 millones 266 mil 542 metros cúbicos de aguas residuales, a través de 18 plantas de tratamiento. Así pues, mediante el programa Pago por Servicios Ambientales se conservaron 105 mil 966 hectáreas en 20 municipios y una inversión de 309.7 millones de pesos.

“Como habitantes de Chiapas, beneficiados por su biodiversidad, es una responsabilidad solidaria entre pueblo y gobierno cuidar el medio ambiente”, expresó al resaltar que, derivado de ese compromiso y a las estrategias para contribuir con el derecho humano a un medio ambiente sano, la entidad cuenta con una nueva Área Natural Protegida con Categoría de Reserva Natural Comunitaria: la Rivera de Chalchí, en el municipio de Venustiano Carranza.

Luego del mensaje del mandatario estatal, la titular de la SEP, Leticia Ramírez resaltó que Chiapas se ha posicionado con la mayor reducción de pobreza en México, y sostuvo que, aunque se dice fácil, esto representa el mayor logro para los gobiernos Federal y Estatal de la Cuarta Transformación.

Abundó en que los buenos resultados que ha informado el gobernador Rutilio Escandón, en materia de generación de empleo, ingreso familiar, disminución de la pobreza, la construcción de infraestructura ferroviaria, carretera y de caminos, el fortalecimiento del comercio y el turismo, la producción artesanal, los proyectos en beneficio de las cadenas productivas, y el apoyo a jóvenes, mujeres y pueblos indígenas, son muestra de que se trabaja por el bienestar colectivo, pero con el principio fundamental de justicia social.

“Hoy podemos celebrar que Chiapas avanza hacia una transformación social perdurable, para desterrar el régimen de privilegios y construir un gobierno que orienta sus acciones bajo el principio: Por el bien de todos, primero los pobres. Felicito al gobernador Rutilio Escandón, y sobre todo a las chiapanecas y los chiapanecos por estos cinco años de trabajo conjunto por la transformación y el desarrollo de un estado más justo e incluyente. ¡Viva Chiapas! ¡viva México! ¡viva la Cuarta Transformación!”, manifestó.

Asistieron: la esposa del gobernador, Rosalinda López Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez; los comandantes de la 7ª Región Militar, José Joaquín Jiménez Cueto; de la 16ª Región Naval, José Manuel Salinas Pérez; de la Región Aérea del Sureste, Román Carmona Landa; de la 31 Zona Militar, Juvenal Cortés González; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Víctor Fernández Mondragón.

Asimismo, Adriana Grajales Gómez, secretaria de la Mujer de Morena, en representación de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido; Antonio Santos Romero, delegado político en Chiapas de la doctora Claudia Sheinbaum; el cónsul de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Mario René Azmitia Saldaña; el director general del Instituto Nacional de la Juventud, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez; el ingeniero chiapaneco de la NASA, Luis Enrique Velasco Velázquez.

También estuvieron presentes integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, de órganos autónomos, del Poder Judicial del Estado, diputadas y diputados federales, presidentas y presidentes municipales, representantes de partidos políticos, rectores de universidades, cámaras empresariales, funcionarios públicos federales, estatales y municipales.

