En 2024 habrá alternancia en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum, al estilo Adán Augusto López Hernández, está en triple campaña: por la reforma eléctrica, por la revocación de mandato y para el 2024

JOVIRA

Brincándose todas las trancas, sin respetar la veda electoral, Morena hace alarde de su músculo y bajo la bandera de asamblea informativa por la reforma eléctrica, en el fondo es la promoción para la revocación de mandato.

Pero no sólo eso, no respetan la ley y siguen con sus ataques contra el INE, el árbitro electoral, el único que garantiza la democracia y la alternancia.

El pueblo es pacífico, no es tonto, y lo demostrará este 10 de abril cuando tome la decisión en libertad si va a las urnas o no.

La resolución que tome se tiene que respetar y de eso se encarga precisamente el INE, de acatar y hacer valer el voto ciudadano.

Ya se dijo mucho del ejercicio democrático, pero es inaudito que el gobierno en el poder muestre vocación por la revocación, cuando éste debe ser a petición del pueblo, no de los gobernantes.

Morena no respetó la veda electoral, se pasó la ley por el ‘arco del triunfo’, se hizo un gasto millonario innecesario y en un alarde de mostrar músculo llenó la plaza del Monumento a la Revolución… por esto y más se tiene un gobierno violador y despilfarrador al echar toda la carne al asador en un procesoi electoral que el pueblo no pidió, pues es inteligente y prudente… y repito: se demostrará el 10 de abril.

UNA CONSULTA QUE INSULTA

Los gobiernos federal y estatales de Morena, legisladores de ese partido, agrupaciones y sindicatos afines echaron “toda la carne al asador” para promover la participación en la consulta de revocación de mandato del 10 de abril.

Claudia Sheinbaum invitó a la población a participar en la consulta de revocación de mandato durante el mitin en favor de la aprobación de la Reforma Eléctrica, celebrado la tarde de este miércoles en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Al estilo del secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández, la jefa de Gobierno capitalina abordó el tema de la revocación nuevamente, a pesar de las medidas cautelares que ha tomado el INE, al pedirle en distintas ocasiones que elimine publicaciones alusivas al tema.

En esta ocasión, además de retomar la consulta, aseguró que el órgano electoral no tiene “autoridad moral” y que iba a hablar del tema “aunque se enojen”.

Mientras estaba en el micrófono, Sheinbaum criticó que el INE ignoró “los fraudes de 2006 y 2013 con Odebrecht”, y también recordó la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre hacer que la ciudadanía se encargue de seleccionar a los consejeros del órgano electoral.

Sheinbaum criticó los llamados de la oposición a fomentar la abstención del voto en la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril.

La funcionaria pidió que se reprodujera un video de la manifestación del domingo pasado, en la que una de las participantes dijo que “estamos pidiendo abstención activa para la burla de la revocación. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares”.

“Para oír el discurso del conservadurismo”, añadió Sheinbaum de lo dicho sobre las consultas. “Pues que se vayan a vivir a un país autoritario, ¿no?”, agregó.

Ante esto, repito, el pueblo no es tonto, no se dejará influenciar por nadie, ni por el gobierno ni por la oposición, el pueblo ya tomó una decisión que se reflejará el próximo domingo y como tal se debe acatar.