Elige impugnará decisión de IECDMX de cancelar su registro: Mariana Morán

“La competencia electoral no fue equitativa, ya que los partidos tradicionales estaban ya posicionados en el imaginario social de los habitantes de la Ciudad de México, no así Elige que como partido nuevo iniciaba en desventaja, con un atraso en la entrega de su reconocimiento como partido local.

Así lo anunció su presidenta Mariana Morán, quien argumentó que el organismo incurrió en un caudal de irregularidades que llevaron a que Elige se enfrentara a un proceso electoral desequilibrado, frente al caudal de dinero que reciben los partidos mayoritarios, en particular el del gobierno.

No hubo condiciones de igualdad en la pasada contienda electoral, expresa la presidenta del partido

