El planeta, entre algodones

Marcas mexicanas de ropa ven en el algodón un buen aliado para el cuidado del mundo

JOVIRA

En la industria de la moda, el algodón es un aliado cada vez más grande en el compromiso de las marcas que toman acciones por el bien del planeta, como es el caso de Shasa, que ha establecido un compromiso de la mano de Cotton Incorporated, iniciando una campaña que busca sensibilizar y concientizar a la gente sobre la importancia de usar ropa confeccionada con materiales que son amables con la tierra, los ríos y los mares.

Como parte del programa “Diseñando Futuro”, Cotton Latino está presentando las acciones y compromisos que Shasa lleva a cabo para crear ropa moderna, funcional y vanguardista, siempre tomando en cuenta en cada prenda que hay que cuidar el planeta.

Con la firme idea de que amar al planeta siempre está de moda, Shasa promueve que es momento de compartir conciencia y elegir lo mejor para nuestro entorno natural y las comunidades.

A partir de 2020, Shasa lanzó la iniciativa llamada “The Future Is In Your Hands”, bajo la cual traza todas las iniciativas que a lo largo de su cadena de valor tienen el objetivo de mejorar el impacto en el medio ambiente y con la que, además, propone una línea de prendas y productos que poseen características únicas y aportan beneficios especiales, tal como la fibra de algodón, la cual es reusable, reciclable y amigable con el medio ambiente.

En Shasa sueñan con un futuro mejor y lo hacen realidad todos los días, eligiendo el uso de tecnologías amigables que ayudan a proteger y respetar los recursos naturales.

Detrás de cada par de jeans Shasa se involucra el trabajo de miles de personas y su colección Denim genera más de mil 200 empleos de manos mexicanas, que trabajan con métodos que son amigables con el medio ambiente, reduciendo la huella hídrica hasta 30 por ciento al año.

A diferencia de las fibras sintéticas y artificiales, el algodón se cultiva en la tierra y cada vez que una persona compra una prenda de este material aporta para un futuro sustentable, pues nace natural, se comporta natural y al terminar su vida útil se desintegra e incorpora naturalmente al origen que la vio nacer.