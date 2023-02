El partido no puede ser juez y parte: Monreal

El presidente de la Jucopo del Senado luchará por un mecanismo de certidumbre para designar al candidato presidencial

JOVIRA

Me mantendré en Morena para luchar desde adentro y, con unidad, buscar que el mecanismo de selección del aspirante a la Presidencia de la República contemple cinco encuestas: tres principales y dos espejo, afirmó Ricardo Monreal.

“He dicho, afirmado y sostengo que un procedimiento ideal sería la elección primaria; sin embargo, el estatuto que nos rige al interior de Morena no lo contempla, contempla sólo la encuesta, tendríamos que modificarlo”, acotó en conferencia de prensa.

Ante el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en el puerto de Mazatlán, el senador se sinceró: “Lo que no aceptamos es que sea el partido juez y parte”.

Y agregó: No es posible que el partido las levante, que el partido organice, que el partido señale el universo de encuestados y que el partido sancione y cante los resultados. “En eso no estamos de acuerdo, pero creo que estamos acercándonos y con acuerdos y negociaciones en el futuro podríamos hacerlo”, añade.

En el marco del informe de labores del senador Raúl Elenes, quien estuvo acompañado por 14 legisladores, Monreal Ávila señaló que va a seguir en Morena.

“No estoy pensando salir. Voy a luchar dentro de Morena, porque soy fundador; porque he sido acompañante del Presidente López Obrador durante 25 años y porque vamos a mantener la unidad en el movimiento”, remarcó.

CERCANÍA DE MONREAL CON EL GOBERNADOR

El gobernador participó en la conferencia y tras subrayar que respetará el proceso interno del partido, dejó en claro la cercanía de amistad con Ricardo Monreal, a quien le resaltó la trayectoria y experiencia política, que lo legitima como un serio aspirante a suceder al presidente López Obrador.

Ricardo Monreal le agradeció el buen trato al mandatario estatal y le reconoció también que la unidad sea uno de los temas que más le preocupan.

“Hago eco de sus comentarios, porque sé que lo hace de buena fe y lo hace con una gran responsabilidad política de llamarnos a la unidad y de que en Sinaloa, me ha dicho, habrá cancha pareja”, añadió.

El coordinador de los senadores de Morena dijo que el gobernador le expreso que él no habrá de inclinar ni va a permitir que sus funcionarlos o colaboradores se inclinen en favor de alguien de los aspirantes, sino que va a mantener un equilibrio justo, una equidad.

Aunque sí me dejó claro también que él, prioritariamente, va a estar con el Presidente de México, y le dije que lo felicitaba porque no me esperaba otra cosa de él, concluyó.