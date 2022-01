El gobierno no manda en el INE, mejor que haga bien su trabajo: Ciro Murayama

La 4T sabe llegarle al pueblo, transmitir su mensaje y seguir fomentando la división entre el rico y el pobre

IMPACTO | REDACCIÓN

No es posible que el gobierno federal ataque al árbitro electoral, un clamor ciudadano tras la elección presidencial de 1988, en donde ganó Carlos Salinas de Gortari a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Hasta ese momento el gobierno hacía y deshacía, y estaba a cargo del conteo de los votos en elecciones.

Todo mundo recuerda la famosa “caída del sistema” teniendo como protagonista Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación.

Ante este caso, para muchos fraude electoral, fue una petición popular que el gobierno no realizara las elecciones ni contara los votos.

Gracias al clamor ciudadano, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy llamado Instituto Nacional, y a partir de ese momento llegó la alternancia y se acabó el dominio del PRI en el poder por más de 70 años.

Gracias a esa alternancia, llegó el PAN a la Presidencia, regresó el PRI y arribó Morena a Palacio Nacional.

El INE es el árbitro electoral por excelencia… y como en todo, los que pierden nunca estarán contentos, pero el INE es garante de nuestra democracia.

Morena quiere eternizarse en el poder y por eso quiere acabar con el INE, les estorba en sus planes… y así como el INE, también ataca al TEPJF, Inai, en fin, a todos los organismos autónomos.

Lo que la 4T no quiere entender es que por algo son autónomos… son autónomos para que no dependan del gobierno y sean libres en sus decisiones, que no sean sumisos ante nadie… funcionó muy bien y todo mundo lo alabó cuando se atacaba y se difundía toda la cloaca, porquería y corrupción de administraciones pasadas…. Pero ahora que se ‘ventila’ todo lo malo del actual gobierno no les gusta para nada a los morenistas.

El INE es garantía de democracia y de alternancia… y eso no gusta en la 4T.

En una elección el pueblo manda, pero Morena quiere seguir en el poder y para eso requiere que no exista el INE y que los morenistas o el gobierno estén a cargo de las elecciones… lo que ellos aplaudían, ahora lo atacan.

La 4T sabe llegarle al pueblo, transmitir su mensaje y seguir fomentando la división entre el rico y el pobre.

Resulta que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, cuestionó los sueldos y prebendas de los consejeros electorales frente a los salarios de los empleados del INE que atienden los módulos de credencialización.

“Estamos en contra de este INE de excesos, privilegios y derroche. Estamos a favor del INE del Pueblo”, afirmó Sergio Gutiérrez Luna y personalizó sus críticas contra el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama.

“Aquí se sirven con la cuchara grande”, afirma Gutiérrez Luna señalando en el pizarrón a los consejeros electorales.

Y así como Sergio Gutiérrez, también Félix Salgado y Mario Delgado toman como ‘tiro al blanco’ al INE, muy aparte del Presidente AMLO.

Admirable el estoicismo y el valor del INE que resiste toda la arremetida y la ofensiva del poder gubernamental en pro de su misión principal: Contar los votos de ciudadanos y acatar la voluntad popular.