Director del ISSSTE, acusado de corrupción, se postula a congresista nacional por Morena-Edomex

El presidente de la Jucopo del Senado cierra filas con los excluidos de este proceso, por lo que se abstiene de participar en la elección de consejeros, pues tiene vicios de origen

JOVIRA

Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, decidí no participar, aseguró Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Monreal Ávila cerró filas también en torno a aquellos que dejaron participar en esta contienda que, dijo, “ya está muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso”.



“Decidí no participar; pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o de mi tierra donde nací, en Zacatecas. He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten”, aclaró.

El político zacatecano mencionó que -pese a que no va a participar- mantendrá la prudencia y la ecuanimidad.

“Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación y después del proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita. Por eso es un llamado a actuar con mucha responsabilidad”, precisó.



Cabe mencionar que el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta denunció que este proceso de elección de consejeros tiene vicios de origen por la exclusión de fundadores y militantes de Morena en el proceso de selección de consejeras y consejeros del partido para abrir la puerta a quienes hasta hace poco eran opositores.