¡Dios nos libre! Policías de Naucalpan roban, extorsionan, plomean, chocan, lesionan, atropellan… ¡estando borrachos!

Los oficiales municipales hacen de las suyas con la complicidad del comisario Pablo Francisco Rosas Olmos y con los oídos sordos de la alcaldesa Angélica Moya

ILDEFONSO PEREYRA

El caso de Mariana Barrera y Mario Fragoso, esposos y padres de un pequeño de tres años, pone los pelos de punta, pues eso le puede pasar a cualquier ciudadano normal, común y corriente.

Resulta que Barrera y Fragoso iban en su motocicleta con rumbo a la casa de la madre de Mariana, ubicada en la colonia Lomas de San Agustín.

En su trayecto se toparon con policías municipales de Naucalpan que les marcaron el alto, pero Mariana y Mario no se pararon pues estaban en una calle peligrosa y oscura.

Quisieron acelerar, pero los oficiales iniciaron la persecución, les tiraron balazos, los arrollaron, los dejaron lesionados y todo porque presuntamente eran sospechosos.

Con este hecho, la policía de Naucalpan demuestra que son el terror de los ciudadanos… ¿y la alcaldesa Angélica Moya? Bien, gracias… ¿Y el comisario Pablo Francisco Rosas Olmos? Bien también, como si nada hubiera pasado.

No cabe duda que los ciudadanos estamos indefensos no solo ante los delincuentes, sino también de los policías que son de temer… y más la de Naucalpan, que está totalmente inepta y corrupta, por no decir jodida.

LOS HECHOS

Tras una reunión familiar, Mariana y Mario jamás se imaginaron el infierno que vivirían minutos más tarde.

Resulta que en su trayecto al domicilio de la mamá de Mariana, por la Avenida de las Torres, fueron perseguidos por la patrulla municipal de Naucalpan tipo Pick-up, con número 31-3830.

Durante la persecución los oficiales realizaron disparos de arma de fuego, por lo que Mariana le pide a su esposo que se detenga, pero no lo hubieran hecho, pues los patrulleros se ensañaron, los embistieron con gran magnitud que la motocicleta quedó abajo de la unidad policiaca.

Mariana y Mario resultaron con lesiones severas y los elementos policiacos involucrados caminaron cerca de ellos como si nada, como si eso les diera méritos.

¿Y qué creen? Los patrulleros están libres, operando como si nada, en busca de más víctimas, con la complicidad del comisario Pablo Francisco Rosas Olmos.

Un policía ya fue identificado como Brayan Díaz Vázquez, pero sigue libre para seguir lastimando a la sociedad.

SUFREN LAS DE CAÍN EN EL IMSS

Pero eso no fue todo para Mariana y Mario, debido a que tuvieron su viacrucis en la clínica de Lomas Verdes.

Mariana tiene lesiones en la pierna y en la cabeza, y Mario tiene fractura de cadera, pierna y brazo.

¿Pero qué creen? Hasta el momento de la edición, están postrados en una cama del hospital del IMSS, permanecen en camillas en un pasillo de la clínica de Lomas Verdes, siguen sin ser atendidos porque no hay insumos para que reciban una debida atención médica.

RODOLFO FRAGOSO TOMA CARTAS EN EL ASUNTO

Aunque eso no le corresponde, pero el manager de las estrellas, Rodolfo Fragoso, interviene ante este hecho de injusticia.

Se reunió, en compañía de su amiga Daniela Spanic, con el fiscal regional de Naucalpan para iniciar una carpeta de investigación en contra de los policías involucrados. Asimismo, dicha carpeta se envía a la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

También se inició proceso administrativo en la Dirección de Asuntos Internos del ayuntamiento de la mano del personal de la presidencia municipal.

¡ALERTA AUTOMOVILISTAS! BLOQUEO ESTE MIÉRCOLES

Para este miércoles, a partir de las 7 am, se realizará un bloqueo en Periférico Norte, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan, con dirección al Toreo de Cuatro Caminos.

La movilización será en demanda de justicia y acciones contra autoridades del ayuntamiento de Naucalpan y del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)… valiéndoles madres la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un sistema de salud de primera. Ojalá el director Zoe Robledo haga acciones en pro de los pacientes del Seguro Social.

La exigencia es que deben ser encarcelados los policías de Naucalpan porque estaban en estado de ebriedad cuando atentaron contra la vida de Mariano y Mario, quienes están graves en la clínica de Lomas Verdes.

El gobierno de Naucalpan, encabezado por Angélica Moya, sigue sin tomar cartas en el asunto y sin pagar los daños ocasionados por sus subalternos. Estaremos pendientes.