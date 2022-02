Contra viento y marea Elba Esther se casa con su abogado

La misa estaba planeada a las 19:15 horas. Sin embargo, minutos antes, los sindicalizados ingresaron por la fuerza y realizaron múltiples destrozos

POR ILDEFONSO PEREYRA

En las fotos compartidas en Instagram por Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo Morales, se puede ver a la maestra rumbo al altar, y en otras disfrutando y besando a su marido, mientras los invitados los celebran.

Horas antes, los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) destrozaron muebles, arreglos, sillas y mesas en el Jardín Etnobotánico, en la capital de Oaxaca, donde se programó la boda.

Tras realizar una marcha al centro de esta entidad, donde la Coordinadora tiene gran presencia, los docentes irrumpieron en el sitio al que se citó al acto religioso.

Las fotos de la celebración fueron compartidas por González alrededor de la medianoche.

“Aquí no eres bien recibida”, gritaron al ingresar al lugar, donde también realizaron pintas.

A la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la declararon además “persona no grata” en Oaxaca.

“¡Elba, entiende, la CNTE no te quiere!”, exclamaron los profesores.

En la capital oaxaqueña también se realizó un mitin con uso de un altavoz en el que se emitieron diversas inconformidades.

“Asesina, ratera, espuria, ¡culpable de todo!, ¡ratera!” y “¡Te robaste las cuotas sindicales!”, gritaron afuera del inmueble.

“La acusamos de malversación de fondos. El repudio no es únicamente en Oaxaca, sino en su tierra natal, Chiapas, porque tu causa era el de robar”.