CFE debe reconectar la luz a la planta de Tula de La Cruz Azul

Dijo que no hay impedimento legal alguno para que la CFE restablezca inmediatamente el servicio de energía eléctrica en la planta de Tula de La Cruz Azul.

Socios cooperativistas de La Cruz Azul, administradores legales de la Planta de Tula de Allende, denuncian que la CFE está obligada a cumplir con la resolución judicial que le ordena reconectar el servicio de luz eléctrica en las instalaciones de la misma. Afirman estar al corriente con los pagos como lo mandata la Constitución y diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De no cumplir caería en desacato.

