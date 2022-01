Autoritarismo de Morena contra automovilistas capitalinos: Reemplacas en CDMX o embargos

El Primer Mandatario descartó posibles rupturas en Morena por la definición de su candidatura a la Presidencia en 2024

POR JOVIRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene apoyo popular si buscara reelegirse en la Presidencia de la República, aunque subrayó que hacerlo sería traicionar sus convicciones y caer en el “necesariato”.

Durante la conferencia matutina, reiteró que no buscará un segundo periodo porque, además de no ser ambicioso, dijo, muchos de sus seguidores dirían “no” a la reelección.

“Voy a poner un ejemplo, yo, por convicción, porque sería traicionarme, he dicho ‘no’ a la reelección, por convicción, nunca lo haría, eso está muy claro y nada de que ‘yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación, no se puede quedar a medias, falta un poquito de tiempo’, nada de eso, nada de caer en el necesariato, nada”, expresó.

“Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, y no saberse retirar a tiempo, y dijera: ‘me voy a reelegir’, muchos que están conmigo dirían ‘no’. Y tengo apoyo ¿eh? Pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo”.

Sobre Ricardo Monreal de buscar la candidatura y las disputas en Morena por la adelantada sucesión presidencial, el Primer Mandatario insistió en que la gente no está con la persona, sino con la causa que representa.

En el movimiento de transformación, aseveró López Obrador, lo que vale es lo que diga la gente, no los dirigentes, las buenas relaciones, la “lambisconería” o el influyentismo, por lo que llamó a los líderes a pensar siempre en el pueblo.

“La gente lo que quiere es la transformación, eso es lo que le importa a la gente, por eso es que nos apoyan. Cómo no nos van a apoyar si sabían que se robaban el dinero, como lo sabíamos todos, pero resulta que a los más pobres, ahora les está llegando lo que no recibían”, afirmó.

“Imagínense cómo no van a estar en favor del cambio porque a lo mejor el que obtenía algo por ahí, pues le da igual, (pero) el que no tenía nada o no recibía nada, internaliza más, toma más conciencia porque está viendo los beneficios de combatirla”, agrega.

DESCARTA RUPTURA EN MORENA

En otro tema, el Ejecutivo federal descartó posibles rupturas en Morena por la definición de su candidatura a la Presidencia en 2024.

También se pronunció por ventilar todo y evitar las simulaciones y el llamado “tapadismo”.

“No pasa nada absolutamente, es que el pueblo es mucha pieza, es más que nosotros los dirigentes, se equivocan quienes piensan que ‘a ver, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías, me quieren y aunque yo haga lo que haga puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir porque yo soy muy importante’. No, se equivocan”, respondió.

“No tiene por qué haber tapadismos, además se debe acabar con la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y ser votados, entonces el que quiera participar que lo haga. Si está en el gobierno y tiene una función, tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho”, agregó.

El Presidente reiteró su propuesta de que Morena realice una encuesta para elegir a su candidato presidencial, no sólo para que todos tengan las mismas posibilidades, sino también para que la gente participe y se evite la postulación de candidatos a modo o la interferencia de adversarios.

“¿Quién lo va decidir en su momento?, pues el pueblo, ¿cómo?, en mi opinión, que lo mejor son las encuestas, esa es mi opinión, porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios, porque quisieran ellos tener candidatos a modo”, planteó.