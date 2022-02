AMLO ya no siente lo duro sino lo tupido

Arremete nuevamente contra Reforma por concesión de playas a Grupo Vidanta * El Presidente lanza su advertencia en la Mañanera: “Nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia”

POR ILDEFONSO PEREYRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya no siente lo duro sino lo tupido.

Ahora el Primer Mandatario se lanzó nuevamente contra Grupo Reforma al calificar de “vileza” la información sobre las múltiples nuevas concesiones federales de playas a Grupo Vidanta.

El Ejecutivo federal acusó que Grupo Reforma es “mafia-mafia”, que no respeta reglas porque se mete con la familia.

“Nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia”, advirtió durante la Mañanera.

“Pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones, porque es mafia-mafia, y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas o al menos antes se respetaba a la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia, y máxime si no hay elementos”, dijo en tono amenazante.

Ya encarrerado, criticó la edición de Reforma del jueves 17.

“Las ocho columnas tienen que ver con el hecho de que Daniel Chávez, que se dedica al turismo y sus hijos tienen una empresa en EU y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar.

“Ahora el Reforma, fíjense la cabeza, el titular: ‘Amplía 4T concesiones de playas a Vidanta’, que es la empresa turística. Esto es de lo más sucio, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?”, reprochó.

Admitió no leer el reportaje e ignorar la dependencia que otorgó los permisos a su asesor Chávez.

“Ya basta. Son de lo peor, los conservadores: corruptos, deshonestos y, además, hipócritas”.