Alcaldía Cuauhtémoc fortalece la democracia y participación ciudadana

Reconocido por la CIA y el FBI * Derroche de elogios de John Ratcliffe y de Kash Patel hacia el “Batman mexicano”

EL TOPO

Es innegable que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es un funcionario de resultados.

Lo ha demostrado en la extinta Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el Departamento de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país, en el Senado de la República y ahora en la SSPC.

Su labor no pasó inadvertida que el pasado jueves tanto el director de la CIA, John Ratcliffe, como el del FBI, Kash Patel, derrocharon elogios sobre la cooperación que tienen con García Harfuch en materia de combate al narcotráfico y entrega de criminales.

Y es que Ratcliff y Patel defendieron en el Congreso la importancia de la cooperación con el actual gobierno mexicano y los resultados inmediatos en la lucha contra las drogas y extradiciones de criminales.

Durante la segunda jornada de audiencias sobre las amenazas mundiales a la seguridad nacional de Estados Unidos, los funcionarios destacaron en particular el trabajo con Omar García Harfuch, quien realizó una reciente visita de trabajo a Washington.

“Hemos estado trabajando en eso a favor de nuestros países”, dijo Ratcliff ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en alusión al encuentro que tuvo con el funcionario mexicano.

“Estamos colaborando. Una de las primeras reuniones que tomé como director del FBI fue con mi contraparte, el secretario (García) Harfuch, en México. Y a continuación de eso, hemos extraditado o expulsado de México a los 10 más buscados del FBI y otros 33 criminales”, abundó por su parte Patel.

El director del FBI resaltó que desde la toma de posesión de Donald Trump, el 20 de enero pasado, se han decomisado 383 kilogramos de fentanilo ilegal, suficientes para matar a 29 millones de estadounidenses.

En su opinión, la amenaza del fentanilo no se resolverá sólo confrontando a los cárteles mexicanos, sino también a los productores químicos en China. “Están produciendo los precursores en territorio continental de China y no tenemos autoridad para ir allí y necesitamos enfrentar esto de frente porque sin los químicos y los precursores no hay fentanilo y están moviendo ese material alrededor del mundo hacia Estados Unidos libremente”, apuntó.

Ni hablar, al César lo del César y García Harfuch, el supersecretario’ de seguridad, se ganó el reconocimiento y los halagos de la CIA y FBI, por lo que los grandes resultados del “Batman mexicano” ya trasciende fronteras.