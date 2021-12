Real el trenecito de López Obrador

Fue en uno de Ferromex que se utiliza para recorrer las vías * La veracidad del video viralizado no significa que ese va a ser el tren que va a estar ahí funcionando en Santa Lucía

POR GALIO GUERRA

Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de supervisión de las obras en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tecámac, Estado de México.

Lo anecdótico de este evento surgió cuando, a sus espaldas, se “pierde” la imagen de fondo. El video, divulgado en las redes sociales del Primer Mandatario de la nación, de inmediato se viralizó y más de uno señaló que era la prueba palmaria de cómo la actual administración simulaba los hechos.

López Obrador, a la izquierda de la pantalla, junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, presenta a ésta, a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, sentados en primera fila a la derecha de la pantalla.

Conforme habla el Ejecutivo federal, la imagen a sus espaldas se difumina a punto tal que los vidrios del vagón de tren en que se movilizan aparecen “lechosos” y en el cristal del lado izquierdo aparece una serie numeral.

El video en cuestión se viralizó de inmediato porque más de uno denunció un acto de “simulación” adjudicado, “oiga usted”, dijera Paco Malgesto al “gran simulador”, sí, el mismísimo López Obrador.

Uno de los que comentaron la supuesta simulación fue el periodista Joaquín López-Dóriga, quien en su cuenta de Twitter apuntó: “Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la #4-T.

Y todos felices. El vagón ni se mueve”.

https://t.co/MqmAKgJZDx

Otro que se subió al “tren de la simulación” fue el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien también utilizó Twitter para acusar: Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, negó que haya sido un montaje y explicó por qué en un momento de la grabación las ventanas se pusieron en blanco.

Jesús Ramírez explicó, en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, que el tren pasó por una pared, por eso las paredes se pusieron blancas y ya no se pudo apreciar el paisaje, un punto que causó sospechas entre los políticos de la oposición.

“El montaje sólo está en la mente de algunas personas, las vías existen”, remató el vocero presidencial en la entrevista de radio.

El “Teacher” López-Dóriga rectificó y reconoció la falta de calificar como simulación el evento, no así el panista Calderón Hinojosa, quien hizo lo mismo que muchos otros que cometen un error, no reconocerlo, y sólo borrarlo, como si con eso desapareciera su dicho. Borrón y cuenta nueva, dicen.

Bueno, ¿qué creen?, quien esto escribe fue invitado hace unos días a un desayuno de fin de año que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ofreció a directivos de medios de comunicación, articulistas y columnistas.

En el evento, después de compartir los sagrados alimentos, el Ejecutivo estatal, o sea, Alfredo del Mazo, nos convidó unas palabras en las que salió a relucir el tema del video de la presunta simulación de López Obrador y esto es parte de lo que nos dijo:

“…Que por cierto, sí era tren. Y sí era de a de veras el tren y no era ningún simulador, y sí eran las vías del tren en las que iba. Pues ahí estábamos acompañando el recorrido; también era la ventana, lo que pasaba en la ventana era cierto, nada más que el que estaba tomando el video que además era(es) el subsecretario de infraestructura de la SCT, pues seguramente le entró el sol por la ventana y le quemó la imagen, pero sí era cierto; hubiera estado complicado que no fuera así y lo digo porque me han llegado a preguntar a mí, incluso, algunas gentes cercanas, ¡oye!, porque te subiste ahí, y no me creen, y me decían no.

“Pues ¿cómo me subí?, porque era cierto, tú por ser respetuoso no quieres decir que no, y claro, no es así. Sí era cierto, claro que no era el tren que va a ser, era un tren de Ferromex que se utiliza para recorrer las vías, entonces tiene en la parte de enfrente un vidrio para ver todo completo; unos asientos la verdad muy amplios, incluso dos mesas de juntas, entonces íbamos en ese que se usa para recorrer las vías.

“No quiere decir que ese va a ser el tren que va a estar ahí funcionando, pero bueno sí era un tren y sí eran las vías del tren que se está llevando a cabo”.

Palabras más, palabras menos, eso fue lo que nos explicó el gober en aquel desayuno en Ocoyoacac. Se agradece la aclaración porque andábamos con el “Jesús en la boca”, con un pendiente de si en verdad el señor López era el amo de la simulación, pero ya nos convencieron de que no. Ah, tá güeno.

INVERSIÓN HISTÓRICA EN EL EDOMEX

Oigan, y ya que hablamos del gobernador mexiquense, déjenme les platico un poquito más de lo que se dijo en ese desayuno.

Miren, Del Mazo Maza subrayó que a pesar de las adversidades que ha enfrentado el Estado de México a causa de la pandemia, en especial en la parte económica, las diversas ventajas competitivas de la entidad han servido para captar una inversión histórica, pues tan sólo en un año llegaron al Edomex más de 127 mil millones de pesos de inversión.

En el desayuno que compartió con directores y trabajadores de los medios de comunicación regionales, locales y nacionales, el gobernador mexiquense precisó que la cantidad captada en el último año por el estado es equivalente a prácticamente la mitad de lo registrado en los tres primeros años de administración, lo que ha permitido también una franca recuperación de plazas laborales.

Explicó que esta gran inversión responde al crecimiento del comercio en línea, a raíz de la pandemia, y a que muchas empresas de distribución requieren tener sus productos cerca del mercado de consumo, además de la completa infraestructura que el Edomex tiene en materia de conectividad, la cual será reforzada con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en Tecámac.

Como parte de las obras de esta administración, también mencionó la ampliación del sistema de transporte masivo Mexibús, la puesta en marcha de las autopistas Siervo de la Nación, en Ecatepec, la Toluca-Naucalpan, o la construcción, a cargo del Gobierno de México, del Aeropuerto “Felipe Ángeles”, que detonará la actividad económica en esta región mexiquense.

En el mensaje el mandatario estatal también subrayó que a cuatro años, su administración ha concretado importantes obras que son un legado para la comunidad, como el Parque de la Ciencia Fundadores, en Toluca, donde actualmente también se lleva a cabo la remodelación de la Plaza de los Mártires, que será un espacio renovado y punto de encuentro de las familias mexiquenses.

Del Mazo también reconoció la importancia del trabajo de los medios de comunicación, especialmente en la pandemia, ya que a través de sus publicaciones han mantenido informada a la sociedad.

También, dijo, se tiene un trabajo de coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, con las cuales se realizan operativos conjuntos y se comparten frecuencias, además de que los elementos policiacos de ambas entidades pueden cruzar límites territoriales para combatir a los delincuentes.

Referente a los contagios por Covid-19 registrados en planteles escolares, el gobernador señaló que, de cuatro millones y medio alumnos que hay en el sistema educativo mexiquense, han registrado 4 mil 700 contagios, de los cuales solamente han requerido hospitalización 36 personas, 13 lamentablemente han perdido la vida, dos alumnos y 11 docentes.

Esto amigos, a grandes rasgos es un reporte de lo que se dijo en uno de los tantos eventos de fin de año. Seguiremos informando. Mientras tanto, permítanme platicarles que…

EU VA POR LOS ‘CHAPITOS’

Vaya regalo de fin de año que ha dado el Departamento de Estado de EU al Presidente López Obrador. Y es que apenas esta semana ofreció una recompensa por hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de cuatro hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, actualmente preso y condenado a cadena perpetua en la vecina nación del norte.

Mire usted, querido amigo, la cosa está así: a través de un comunicado, el Departamento de Estado de EU dijo que ofrece hasta 5 millones de dólares (por cabeza) por información que conduzca a la detención o procesamiento de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, todos ellos hijos del “Chapo” Guzmán, quien cumple -como ya mencionamos líneas arriba- una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Los cuatro carnalitos han sido calificados como “miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa y sujetos a acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”.

El Departamento de Estado de EU detalló que como parte de las acciones para combatir el narcotráfico, el presidente Joe Biden firmó dos nuevas órdenes ejecutivas: una para declarar emergencia nacional para lidiar con la “epidemia de drogas” que vive Estados Unidos y la segunda para establecer el Consejo estadounidense sobre Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por sus siglas en inglés).

Como parte del esfuerzo es que se anuncian recompensas bajo el Programa de Recompensas sobre Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado y el Programa de Recompensas sobre Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

La pregunta, ahora es: ¿mandará EU a un grupo de élite para localizarlos o utilizará a los agentes que ya tiene destacamentados en nuestro país?

Otra: en caso de ubicarlos, ¿los detendrá o los dejará que se vayan para evitar un derramamiento de sangre, como hizo López Obrador hace unos años con Ovidio Guzmán?

Porque, déjeme le recuerdo, pos si ya se le olvidó: López Obrador señaló que él mismo ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, en 2019.

Textual, afirmó: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”. Zazz.

Fue una mañana de viernes, en su conferencia de prensa en Morelos, que López Obrador dijo que “en dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

¿Así o más claro? Si EU localiza a alguno de los “Chapitos”, ¿lo capturará o lo dejará libre para evitar un baño de sangre?

Son preguntas, dijera Bertol Bretch, “de un obrero que lee”.